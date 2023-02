De Bijenkorf trekt online activiteiten terug uit Duits- en Franstalige landen

De Bijenkorf gaat stoppen met de online activiteiten in Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk, Luxemburg, Wallonië en Monaco, dat maakt het luxe warenhuis bekend in een persbericht. De Bijenkorf geeft met name de stijgende kosten als reden voor het terugtrekken van de activiteiten.

Het luxe warenhuis wil zich volledige gaan richten op de Nederlandse en Vlaamse markt. Alle medewerkers zijn donderdag geïnformeerd en het warenhuis liet weten dat de ondernemingsraad wordt betrokken bij de besluitvorming. De komende maanden zal de afbouw van de activiteiten plaatsvinden.

Giovanni Colauto, CEO de Bijenkorf, over het besluit in het persbericht: “Iedereen heeft met oneindige energie en professionaliteit aan het opbouwen van de Duitse, Oostenrijkse, Franse, Luxemburgse, Waalse en Monegaskische webshops gewerkt. Ik betreur het dat we ondanks deze inzet onze focus nu toch moeten verleggen.”

De Nederlandse en Vlaamse webshops lieten positieve resultaten zien en blijven gewoon bestaan.