De Bijenkorf gaat nu ook leveren aan Monaco

De Bijenkorf levert nu in alle Franstalige regio’s in Europa, zo kondigt het warenhuis aan in een persbericht. Na Wallonïe, Frankrijk en Luxemburg is nu Monaco toegevoegd.

Gebruikers in Monaco hebben toegang toe een premium assortiment mode, cosmetica en woonaccessoires. “Met extra aandacht voor merken als Alexander McQueen, Chloé, Gérard Darel, Isabel Marant Etoile, Jonak, Max Mara, Moncler en Valentino is het aanbod afgestemd op de Franstalige markt. Ook de juwelen en horloges van Cartier zijn in Monaco exclusief online te koop, als eerste en enige buiten de eigen verkoopkanalen van Cartier,” aldus de Bijenkorf.

De Bijenkorf is de laatste jaren internationaal aan het uitbreiden met de webshop. Zo is het al België, Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk in gegaan.