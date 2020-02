De Bijenkorf breidt website uit naar Oostenrijk, Frankrijk en Franstalig België

De Bijenkorf breidt internationaal nog verder uit. De warenhuisketen stapte eerder al in Duitsland en België door middel van een webshop, maar voegt binnenkort ook Frankrijk en Oostenrijk toe. Dit bevestigt een woordvoerder van de Bijenkorf telefonisch aan FashionUnited nadat Bijenkorf CEO Giovanni Colauto dit aankondigde tijdens het Stores that Wow evenement.

De webshops gaan in de tweede helft van het jaar op, zo meldt de woordvoerder telefonisch. Het gaat hier om een webshop voor Oostenrijk, Franstalig België en Frankrijk. “De webshops van de Bijenkorf onderscheiden zich niet alleen door het uitgebreide merkenaanbod, maar ook door gebruiksvriendelijkheid. Dit is een logische stap na de succesvolle online uitrol in België en Duitsland,” aldus Giovanni Colauto, CEO van de Bijenkorf, in een persbericht van het bedrijf aan het einde van dinsdag.

Uit vacatures op de website van De Bijenkorf ontstond al het vermoeden dat De Bijenkorf ging uitbreiden naar Frankrijk. Zo verschenen meerdere functies voor franssprekenden op de website.

Beeld: FashionUnited