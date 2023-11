Signa Holding, oud-eigenaar De Bijenkorf, vraagt insolventie aan

Signa Holding GmbH, dat mede-eigenaar was van Selfridges Group, heeft een insolventieprocedure aangekondigd. De holding zal woensdag bij de handelsrechtbank in Wenen een aanvraag indienen voor de opening van een reorganisatieprocedure onder zelfbestuur, kondigde de Signa Group aan. Het Oostenrijkse bedrijf verkocht eerder al zijn aandelen in het moederbedrijf van De Bijenkorf al aan Central Group.

“Ondanks aanzienlijke inspanningen in de afgelopen weken is het niet mogelijk gebleken om de noodzakelijke liquiditeit voor een buitengerechtelijke herstructurering in voldoende mate veilig te stellen”, aldus de aankondiging.

Ook Signa blijft niet gespaard na de crisis

De vastgoed- en retailgroep Signa was sterk gegroeid in tijden van historisch lage rentevoeten. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne heeft de vastgoedsector echter te kampen met gestegen bouw- en energiekosten en hogere rentetarieven - en is de Signa Group niet gespaard gebleven.

De groep was mede-eigenaar van De Bijenkorf. Het Nederlandse warenhuis kwam, samen met andere warenhuizen uit de Britse Selfridges Group, in december 2021 in handen van de Europese Signa Holding en het Thaise conglomeraat Central Group. Sindsdien is Selfridges Group onderdeel van Signa en Central, waartoe ook de KaDeWe Group uit Duitsland, Rinascente uit Italië, Illum uit Denemarken en Globus uit Zwitserland behoren.

In de afgelopen weken hebben Signa's sportretaildivisie en het Duitse vastgoedbeheerbedrijf het faillissement aangevraagd. Onder druk van zijn medeaandeelhouders kondigde retailondernemer René Benko begin november aan dat hij zou terugtreden als voorzitter van de adviesraad van Signa. De Duitse reorganisatie-expert Arndt Geiwitz kreeg destijds de opdracht voor de herstructurering.