Central Group neemt controle over moederbedrijf De Bijenkorf

Central Group koopt de aandelen van Signa Holding en krijgt daarmee een meerderheidsbelang in Selfridges Group, het Britse moederbedrijf van De Bijenkorf. Deze stap komt nadat Signa Group bekendmaakte te gaan herstructureren, zo melden diverse media op basis van een statement van Central Group.

Central Group meldde volgens diverse media, waaronder het Britse Retail Gazette, dat het “zijn recht heeft uitgeoefend om een lening van een van zijn dochterondernemingen aan de Selfridges Group om te zetten in aandelen”.

Dit betekent dat het Thaise conglomeraat de controle krijgt over de joint venture voor de bedrijven binnen de groep. Deze groep heeft warenhuizen in het Verenigd Koninkrijk (Selfridges), Ierland (Brown Thomas & Arnotts) en Nederland (De Bijenkorf). Financiële details over de transactie worden niet gedeeld. De deal zou geen invloed hebben op de medewerkers.

Central Group neemt meerderheidsbelang in Selfridges Group

Het nieuws komt nadat Signa Group vorige week bekendmaakte te gaan herstructureren. Uit gesprekken met herstructurering experts leek de verkoop van het Londense warenhuis Selfridges als oplossing genoemd te worden. Ook de verkoop van De Bijenkorf werd niet uitgesloten.

De Bijenkorf kwam, samen met andere warenhuizen uit de Britse Selfridges Group, in december 2021 in handen van de Europese Signa Holding en het Thaise conglomeraat Central Group. Sindsdien is Selfridges Group onderdeel van Signa en Central, waartoe ook de KaDeWe Group uit Duitsland, Rinascente uit Italië, Illum uit Denemarken en Globus uit Zwitserland behoren.