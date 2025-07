Breuninger groeit met zes procent

Afgelopen jaar behaalde de Duitse modehandelaar Breuninger een brutohandelsvolume (GMV) van 1,6 miljard euro. Dit bevestigde een woordvoerder van het bedrijf aan FashionUnited, nadat het Duitse Handelsblatt hierover al had bericht. Jaar op jaar betekent dit een stijging van het GMV met zes procent.

In 2024 was de online business goed voor zestig procent van de totale omzet. De webshop is actief in tien landen: Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, België, Italië, Luxemburg, Nederland, Polen, Spanje en Tsjechië. In 2023 investeerde Breuninger in een nieuw ontwerp voor de digitale aanwezigheid.

“Breuninger groeit constant, duurzaam en is in alle markten winstgevend”, aldus de woordvoerder.