‘Brexit-effect’: Nieuwe onderzoek onthult impact van Brexit op Britse luxe

Een nieuwe onderzoek stelt dat de luxe-export van de EU naar het Verenigd Koninkrijk gemiddeld 43 procent lager was dan zonder de Brexit het geval zou zijn geweest. Volgens het rapport ‘Trading with Europe’ van brancheorganisatie voor de Britse luxe-industrie Walpole is de mode- en accessoiressector het zwaarst getroffen door de handelsimpact van de Brexit, met een daling van 64 procent van de export naar de EU.

Daarentegen is de export naar markten buiten de EU bijna teruggekeerd naar het niveau van voor de pandemie, aldus Walpole. De EU is echter nog steeds de grootste exportmarkt van het Verenigd Koninkrijk voor luxe goederen, goed voor 32 procent van de luxe-export in 2022. Ter vergelijking: de Verenigde Staten en Azië zijn goed voor 22 procent en de Golf voor 14 procent.

In het persbericht zei Helen Brocklebank, algemeen directeur van Walpole: “De Britse luxesector heeft een ongelooflijk groeipotentieel, met een projectie van 125 miljard pond in 2028 [Walpole’s Luxury in the Making 2024 report, red.]. Om deze ambitie te realiseren, kunnen we het ons echter niet veroorloven om met één hand op onze rug gebonden te zijn. Sterke banden en gunstige handel met Europa blijven essentieel om deze prognose te realiseren, naast ons succes in andere wereldwijde markten, en zijn van cruciaal belang voor de ondersteuning van ambachtelijke en hoogwaardige productie in het Verenigd Koninkrijk.”

Volgens Walpole hebben bedrijven in de Britse luxesector te maken gehad met aanzienlijke uitdagingen na de Brexit, waaronder vertragingen bij de export, nieuwe certificeringseisen en douanecomplexiteit. Terugbetalingen, btw-teruggave en inconsistente handhaving hebben ook obstakels opgeworpen, waardoor sommigen verliezen hebben geleden op geretourneerde goederen en operationele onzekerheid hebben ervaren.

Walpole roept de Britse regering dan ook op om een aantal strategieën te initiëren, waaronder de introductie van een nieuw digitaal etiketteringssysteem, toetreding tot het Pan-Euro-Mediterrane Verdrag inzake oorsprongsregels, het sluiten van een sanitaire en fytosanitaire overeenkomst tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU en het samenbrengen van vrachtbedrijven om consistentie in de handelsregels te creëren.