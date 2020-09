Brillenoorlog nog niet over: EssilorLuxottica gaat in hoger beroep

De strijd tussen GrandVision en EssilorLuxottica is nog niet voorbij. Het blijkt dat de Frans-Italiaanse brillengigant in hoger beroep gaat tegen de uitspraak van de Rotterdamse rechtbank, zo meldt EssilorLuxottica op vrijdagochtend in een persbericht.

EssilorLuxottica is in het proces om GrandVision, moederbedrijf van onder andere Pearle en Eyewish, over te nemen. De brillengigant liet beslag leggen op bedrijfsgevoelige informatie van GrandVision omdat laatstgenoemde niet wilde communiceren over hoe de aanpak tijdens de coronacrisis het bedrijf heeft beïnvloed. “EssilorLuxottica is bezorgd over het gedrag van GrandVision nu geen toegang blijft geven tot belangrijke informatie in relatie tot het omgaan met de uitbraak van de coronacrisis,” aldus het persbericht.

De overname van GrandVision door EssilorLuxottica is nog niet afgerond. De deal moet nog goed worden gekeurd door de Europese Commissie. De overname kan dus nog afketsen wanneer blijkt dat GrandVision afspraken uit de overeenkomst heeft geschonden. Zo gaf EssilorLuxottica al aan dat onderdeel van die overeenkomst is dat GrandVision open blijft communiceren over veranderingen in de bedrijfsvoering, die in dit geval veroorzaakt zijn door de coronacrisis.

Beeld: Scott Van Daalen op Unsplash