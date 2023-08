Bristol nog niet winstgevend, Nederlandse tak speelt retailer parten

Hoewel 2022 het jaar zou moeten worden waarin Bristol weer winstgevend was, blijkt de retailer dit net niet gered te hebben. Het bedrijf noteert een verlies van 514.000 euro, zo meldt CEO Elise Vanaudenhove tegen De Tijd. Het ebitda daarentegen belandde wel in de zwarte cijfers.

Het ebitda (winst voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie) kwam uiteindelijk op 5 miljoen euro neer. De omzet van de keten kwam uit op 179,6 miljoen euro dankzij een lichte stijging.

De Nederlandse tak woog op de resultaten van de retailer die zowel in Nederland als in België actief is. “Nederland heeft ons parten gespeeld,” aldus Vanaudenhoven tegen de Belgische krant. “Het jaar begon met twee weken lockdown. Nadien stortte het consumentenvertrouwen in, terwijl de concurrentie er groter is dan in België.” Ook het feit dat in Nederland een slecht imago meespeelt, aldus de CEO, heeft een impact op de resultaten. “Na 2000 vernieuwden we er onze winkels amper en verloren we klanten. Sinds vier jaar vernieuwen we. We gaan niet meer achteruit, maar nog niet vooruit. Het is een werk van lange adem.”

De focus bij Bristol ligt op het verhogen van de winstgevendheid, zo blijkt uit het artikel. De afgelopen jaren sloot het bedrijf dan ook 60 verlieslatende winkels, het Nederlandse kantoor en schrapte het tientallen banen in het hoofdkantoor in Beringen. Dat het bedrijf dan ook weer een operationele winst heeft genoteerd, ziet Vanaudenhove als een mijlpaal. Het betekent ook dat het bedrijf weer verder wil bouwen. Dit betekent onder andere winkelopeningen in plaats van sluitingen. "We mikken op 20 nieuwe winkels in de komende vijf jaar - dit jaar al vier. Vooral in België, maar op termijn ook in Nederland. Er zijn ‘witte vlekken’, verspreid over beide landen.”