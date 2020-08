Bristol sluit winkels en past strategie aan

Euro Shoe Group, de moderetailer die voornamelijk bekend is van schoenenketen Bristol, sluit tientallen winkels en vraagt het statuut van bedrijf in moeilijkheden aan. Het is de bedoeling op die manier medewerkers makkelijker te kunnen laten afvloeien.

CEO Elise Vanaudenhove denkt dat Bristol zal afslanken van 250 naar 210 winkels. Er gaan verschuivingen plaatsvinden in zowel Nederland als België. 'Twintig winkels zijn niet future-proof en gaan sowieso sluiten. Veertig andere winkels worden momenteel kritisch onder de loep genomen en zullen wellicht plaats maken voor nieuwe locaties, met name voor de Nederlandse markt.

Het statuut van een bedrijf in moeilijkheden moet helpen werknemers via het brugpensioen te laten vertrekken. Daarnaast is met de vakbonden een cao afgesloten voor meervoudig ontslag. Begin juli vertrokken er al vijf medewerkers en waarschijnlijk zal er komend anderhalf jaar een nog grotere ontslagronde plaatsvinden. Maar, zegt Vanaudenhove in het persbericht, “het zullen geen gigantische aantallen zijn.”

Bristol had al langer moeilijkheden, maar ziet het toch positief in

In 2019 leed Bristol een verlies van 6,2 miljoen euro, met een omzet van 183,7 miljoen euro. In 2018 was deze omzet nog 197,5 miljoen. Moederbedrijf Euro Shoe Group wil dit najaar zijn financiële buffers versterken. Daarom worden de investeringen van de komende jaren in kaart gebracht. Toch ziet Vanaudenhove het positief in: “Hoewel we ons momenteel in het midden van een crisis bevinden, zijn we niet ontevreden met ons resultaat. De bedoeling was om dit jaar het nettoverlies tot een minimum te beperken en opnieuw operationeel positief te draaien, maar die verwachting gaan we omwille van COVID-19 en de verplichte sluiting moeten bijstellen.