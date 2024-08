'Bristol vraagt in Nederland faillissement aan

De Nederlandse tak van Bristol heeft op maandag officieel faillissement aangevraagd, zo meldt het Algemeen Dagblad. Een overname voor de winkels kwam niet tot stand tot nu toe.

De Euro Shoe Group, het moederbedrijf van Bristol, is al sinds mei 2024 op zoek naar een overnamepartij voor de winkels. Op dat moment vroeg het zelf in België uitstel van betaling aan. In het thuisland is er hoop dat het gros van de Belgische winkels een nieuwe eigenaar kunnen vinden. In Nederland zijn de winkels gesloten en is ook de webshop dicht. Voorafgaand hieraan werd een opheffingsuitverkoop gehouden.

Het betekent voor Bristol dat de keten na tientallen jaren in de Nederlandse winkelstraat actief te zijn, vertrekt uit het land. Bij de Nederlandse tak werken 370 mensen, aldus het Algemeen Dagblad.