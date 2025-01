Brits parlement ondervraagt Shein en Temu

Nu Shein een beursnotering aan de London Stock Exchange ambieert, is een Britse parlementaire commissie van plan om het bedrijf te onderzoeken op het gebied van de rechten van werknemers in hun toeleveringsketen, zo meldt nieuwsbureau Reuters. De UK Trade and Business Commission zal ook onderzoek doen naar Temu.

Op 7 januari zal Yinan Zhu, Shein's algemeen adviseur voor Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA), vragen beantwoorden van de Britse commissie, voorgezeten door voormalig Labour-minister Liam Byrne. De hoorzitting maakt deel uit van de 'Workers’ Rights Bill' van de overheid, die tot doel heeft werknemers voldoende te beschermen tegen de import van slechte arbeidsomstandigheden.

Shein, een bedrijf opgericht in 2008, heeft populariteit verworven bij Generatie Z, ondanks dat hun ultra-fast-fashion model ingaat tegen verantwoord consumeren, wat noodzakelijk is in de context van de klimaatcrisis. Het gebrek aan transparantie met betrekking tot hun toeleveringsketen wordt ook bekritiseerd door modeprofessionals.

Shein erkent haar tekortkomingen en kondigde in december de oprichting aan van twee nieuwe adviesorganen, bestaande uit internationale leidinggevenden en experts: Shein's External Environmental Social Governance (ESG) Advisory Board (EEAB) en regionale strategische en maatschappelijk verantwoordelijkheidscommissies om het management van Shein te adviseren.

Volgens een verklaring is het eerste orgaan bedoeld om "advies te geven over opkomende trends, risico's en kansen met betrekking tot ESG", terwijl de commissies ervoor moeten zorgen "dat de activiteiten en expansie van Shein in de landen waar het actief is, positief bijdragen aan het economische en sociale weefsel van het land". Het is binnen het kader van dit tweede orgaan dat Christophe Castaner, voormalig Frans Minister van Binnenlandse Zaken, met Shein zal samenwerken als MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) adviseur.