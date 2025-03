Brits sportmodemerk AYBL opent Nederlands distributiecentrum

Het Britse sportmodemerk AYBL zet de Benelux-markt kracht bij. AYBL Group opent namelijk een gloednieuw distributiecentrum in Nederland, zo blijkt uit nieuw vacatures van het Britse sportmodemerk.

AYBL Group zegt een ‘aanzienlijke groei’ door te maken en daarom een nieuw gebouwd distributiecentrum van zo’n 4.000 vierkante meter te openen in Halfweg, dichtbij Amsterdam en Haarlem. Wanneer het distributiecentrum zijn deuren opent, is nog niet bekend.

Het Britse modemerk is opgericht in 2018 en een bekende in de sportmodewereld. AYBL Group staat voor de derde keer gerangschikt in The Sunday Times 100 van 2024 als een van de snelst groeiende particuliere bedrijven in het Verenigd Koninkrijk. Het bedrijf behaalde een jaarlijkse omzetgroei van 61,9 procent over drie jaar. In het financiële jaar dat tot en met maart liep, behaalde AYBL Group een omzet van 38,8 miljoen pond (omgerekend 46 miljoen euro). AYBL verkoopt haar items ook via JD Sports.