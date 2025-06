Britse creatieve sector krijgt impuls van 380 miljoen pond

De Britse overheid investeert 380 miljoen pond (omgerekend 445 miljoen euro) in de creatieve sector. Dit geld is bedoeld om innovatie te stimuleren, bedrijven makkelijker toegang te geven tot financiering, onderzoek en ontwikkeling te bevorderen, mensen op te leiden en regionale groei te versterken.

De investering is onderdeel van het ‘Creative Industries Sector Plan’, een tienjarenplan van het Ministerie van Cultuur, Media en Sport. Met dit plan wil de overheid het Verenigd Koninkrijk aantrekkelijker maken voor bedrijven en economische groei aanjagen. Het maakt deel uit van het bredere ‘Plan for Change’.

De overheid hoopt dat deze financiering leidt tot meer innovatie, groei buiten Londen en nieuwe investeringen. Het doel is om de creatieve sector – die in 2023 goed was voor 17 miljard pond – tegen 2035 te laten groeien naar 31 miljard pond. Zo wil het VK zijn rol als wereldleider in de creatieve industrie versterken.

De investering moet duizenden nieuwe banen opleveren in sectoren als film en televisie, muziek, podiumkunsten, beeldende kunst, videogames en reclame. Daarbij wordt speciaal gekeken naar zes regio’s buiten Londen: Manchester, Liverpool, de West Midlands, West Yorkshire, Noordoost-Engeland en West-Engeland.

Ook modebedrijven profiteren van dit plan. Zij worden geholpen bij het opschalen, uitbreiden naar het buitenland en het toekomstbestendig maken van hun onderneming – terwijl hun creatieve identiteit behouden blijft.

Britse overheid belooft steun voor de creatieve industrie meer dan te verdubbelen

Tolu Coker SS25 tijdens LFW Credits: Tolu Coker

Verschillende toezeggingen van de overheid specifiek voor de mode-industrie omvatten: voortgezette investeringen in het NewGen-programma van de British Fashion Council, ondersteuning van opkomende Britse ontwerpers met financiering voor showcases tijdens London Fashion Week en zakelijke mentoring, evenals financiering voor London Fashion Week zelf.

Het Britse Ministerie van Economische Zaken en Handel (DBT) zal ook internationale handelsbevordering voor de mode- en designsector blijven steunen. Initiatieven zoals gastprogramma's en belangrijke internationale beurzen spelen hierbij een rol.

Het rapport identificeerde de modesector als een subsector met "complexe wereldwijde toeleveringsketens die kwetsbaar zijn voor verstoring". Het DBT stelt dat het zijn begrip van de kwetsbaarheden van de toeleveringsketen zal verdiepen via een nieuw Supply Chain Centre. Dit centrum zal strategische input identificeren waar aanvullende actie nodig is, zoals het opbouwen van binnenlandse capaciteiten of het diversifiëren van import, om veerkracht op te bouwen.

In reactie op het sectorplan van de overheid voor de creatieve industrie, zei Laura Weir, directeur van de British Fashion Council, in een open brief: "De opname van mode in dit langetermijnplan is een sterk en welkom signaal van erkenning voor de economische, culturele en internationale waarde van onze sector. Het Verenigd Koninkrijk is al lange tijd een springplank voor enkele van 's werelds meest visionaire ontwerpers en creatieve bedrijven. De aankondiging van vandaag versterkt ons vermogen om die erfenis voor toekomstige generaties te ondersteunen."

"Dit is ook een duidelijke steunbetuiging aan London Fashion Week als een wereldwijd platform dat cultuur, creativiteit en handel stimuleert, en een essentieel onderdeel van de soft power en het economische verhaal van het Verenigd Koninkrijk."

Aaron Esh, lente/zomer 2025 tijdens London Fashion Week Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Verenigd Koninkrijk wil met nieuwe overheidsfinanciering een "wereldwijde creatieve supermacht" worden

De modespecifieke initiatieven maken deel uit van een breder pakket maatregelen. Volgens de overheid zijn deze gericht op het versterken van de creatieve economie. Denk hierbij aan: toenemende steun van de British Business Bank voor de creatieve industrie met schuld- en aandelenfinanciering, het creëren van een nieuwe werkgroep om belemmeringen voor op intellectueel eigendom gebaseerde leningen aan te pakken, en een plan om een vernieuwde landelijke creatieve loopbaandienst van negen miljoen pond te leveren.

Andere initiatieven zijn onder meer: het verhogen van het aantal creatieve handelsmissies en markten, voortbouwend op traditionele markten zoals de EU en de Verenigde Staten, evenals snelgroeiende markten zoals de Aziatisch-Pacifische regio, en de toezegging om de Britse intellectuele-eigendomsrechten de best beschermde ter wereld te maken. Dit door een gouden handhavingsnorm te stellen in het Verenigd Koninkrijk en internationaal ter bescherming van rechten die eigendom zijn van Britse bedrijven.

Er komt ook een nieuwe, door 10 Downing Street geleide ‘Global Talent Taskforce’ om de Britse aanpak voor het aantrekken van internationaal talent te stimuleren. Dit omvat het toegankelijker maken van het Global Talent Visa voor een breder scala aan designtalent.

Lisa Nandy, minister van Cultuur, voegde eraan toe: "Onze creatieve industrieën zijn krachtige economische drijfveren in dit land. Door ze centraal te stellen in onze industriële strategie zal dit sectorplan, ondersteund door een investering van 380 miljoen pond, de regionale groei stimuleren, particuliere investeringen stimuleren en duizenden extra hoogwaardige banen creëren."