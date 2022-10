Britse documentaire onthult uitbuiting in Chinese fabrieken Shein

Een documentaire van het Britse Channel 4 onthult de slechte werkomstandigheden in Chinese fabrieken van kledingketen Shein. Uit undercover beelden die zijn gemaakt blijkt dat textielarbeiders 18 uur per dag maken, geen weekend hebben en maar een derde van hun salaris uitgekeerd krijgen wanneer ze een fout maken.

De onderzoeksjournalist van de documentaire is in twee Shein-fabrieken geweest in Guangzhou. Uit het onderzoek blijkt dat medewerkers een maandsalaris van omgerekend 572 euro krijgen en minimaal 500 kledingstukken per dag in elkaar moeten zetten. In een andere fabriek is er geen vast salaris, maar wordt er 4 cent per afgerond kledingstuk betaald. Ze werknemers in de fabrieken die zijn bezocht krijgen maar één dag per maand vrij.

Shein reageert tegen Channel 4 dat het ‘absoluut is toegewijd’ aan de eigen gedragscode. Ook zouden er volgens het bedrijf regelmatig controles voor derden plaatsvinden in de fabrieken. Tegen leveranciers die zich niet aan de regels houden wordt actie ondernemen, aldus het bedrijf tegen de Britse televisiezender.

Chinese online retailer Shein is niet zonder controverse. De keten biedt kleding aan vanaf 2 euro en springt snel in op trends. Het bedrijf heeft een geschatte waarde van 100 miljard dollar. Shein opende recent pop-ups in zowel Antwerpen, Amsterdam als Berlijn. De pop-ups waren echter voornamelijk showrooms wat in eerste instantie leidde tot teleurgestelde bezoekers. Items konden wel gepast worden, maar moesten alsnog online besteld worden en werden op een later moment bij de klant thuis geleverd. Bij de meest recente pop-up in Antwerpen kon echter wel direct een fysieke aankoop gedaan worden.