Britse Frasers Group doet bod op Mulberry

Frasers Group heeft aangekondigd dat het een bod heeft uitgebracht op het worstelende luxemerk Mulberry, naar aanleiding van het financiële rapport van het bedrijf over het boekjaar 2024, waarin werd onthuld dat er sprake was van een "materiële onzekerheid over de continuïteit". Frasers, dat momenteel 37 procent van de aandelen van het Britse merk bezit, zei dat het "niet nog eens een Debenhams-situatie zou accepteren, waarbij een perfect levensvatbaar bedrijf failliet gaat".

Als zodanig heeft het nu een mogelijk bod gedaan, waarvoor aandeelhouders recht zouden hebben op 130 pence in contanten voor elk Mulberry-aandeel. Dit komt neer op 83 miljoen pond voor het gehele uitgegeven en nog uit te geven gewone aandelenkapitaal van Mulberry, of 52,4 miljoen pond (62,7 miljoen euro) voor de aandelen die Frasers nog niet bezit. Fraser zei dat de contante vergoeding zou worden gefinancierd uit de bestaande kasmiddelen van Frasers, waarbij de groep opmerkte dat het "zeer goed gekapitaliseerd was met een aanzienlijk niveau van financiële vuurkracht in contanten", zoals bleek uit een eerder rapport van juli.

Mulberry lijdt verlies terwijl de groepsomzet met 4 procent daalt

De stap volgt op een "uitdagend jaar" voor Mulberry, dat te maken heeft gehad met een lastig luxelandschap dat ook door andere merken van zijn kaliber is ervaren. In zijn rapport over het boekjaar 2024, voor de 52 weken die eindigden op 30 maart 2024, zei het bedrijf dat het te maken had gehad met een versnelde daling van de consumentenbestedingen "als gevolg van de ongunstige macro-economische omgeving", met name in zijn thuismarkt het VK, waar de discretionaire bestedingen en het toerisme ongeveer 8 procent lager bleven dan vóór de pandemie in 2019.

In het licht van de afnemende resultaten kondigde Mulberry een inschrijving aan op nieuwe gewone aandelen door Challice, een meerderheidsaandeelhouder, om ongeveer 10 miljoen pond op te halen, evenals opties om andere aandeelhouders toe te staan deel te nemen aan deze kapitaalverhoging. In de aankondiging zei Mulberry dat het "de netto-opbrengst van de kapitaalverhoging zou gebruiken om de balans van de groep te versterken en financiële flexibiliteit te bieden ter ondersteuning van de plannen die worden ontwikkeld door Andrea Baldo, de nieuwe CEO en het managementteam om het bedrijf weer winstgevend te maken en toekomstige groei te stimuleren".

Dit werd echter door Frasers bestempeld als "volkomen onbevredigend" als reactie, die zei dat hoewel het bedrijf de merk- en commerciële kansen had ondersteund, het geloofde dat het de "beste rentmeester was om Mulberry weer winstgevend te maken". Het voegde eraan toe: "Zoals benadrukt in de aankondiging van de inschrijving, heeft het bedrijf als zelfstandig bedrijf te maken met aanhoudende moeilijkheden. Om er maar een paar te noemen: stijgende kosten, macro-economische tegenwind en een grotere selectiviteit van zijn discretionaire klantenbestand."

De handel van Mulberry lijkt in de huidige periode nog steeds zorgwekkend te zijn, waarbij de groepsomzet voor de 25 weken sinds het einde van het boekjaar 2024 naar verluidt 18 procent lager is dan in dezelfde periode vorig jaar. De detailhandelsomzet daalde ondertussen met 14 procent in alle regio's, terwijl de internationale omzet met 16 procent zal dalen.