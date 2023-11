Britse regering schrapt belasting op menstruatieondergoed

Een overwinning in Groot-Britannië. Na een campagne gevoerd door retailers, vrouwenorgansaties en consumenten om de belasting op menstruatieondergoed te schrappen, heeft de Britse regering nu aangekondigd dit ook werkelijk te gaan doen. Vanaf januari 2024 zal het ondergoed worden vrijgesteld van btw. De aankondiging was onderdeel van de ‘Autumn Statement’, de herfstverklaring, van de regering.

De campagne en petitie ‘ Say Pants to the Tax’ werd eerder dit jaar opgezet door Marks & Spencer en Wuka. De oproep kreeg onder andere steun van Primark, Tesco, Sainsbury’ s en Mountain Warehouse. Menstruatieproducten zoals maandverband, tampons en menstruatiecups zijn in Groot-Britannië al vrijgesteld van btw, maar menstruatieondergoed kent nog een belasting van 20 procent. Ze worden namelijk geclassificeerd als kleding. Het schrappen van de belasting zou volgens de campagnevoerders plasticvervuiling verminderen en mensen op de lange termijn geld besparen. Menstruatieondergoed is namelijk een herbruikbaar en wasbaar product.

Nog voordat bekend was dat de belasting werd geschrapt, maakten enkele retailers al het besluit om de belasting niet door te rekenen aan klanten. Zo kondigde supermarktketen Tesco aan dat het de prijs van menstruatieondergoed zou verlagen en de btw te vergoeden.