Britse retailer Quiz onder curatele gesteld, meer dan honderd banen verloren

De Britse winkelketen Quiz is officieel onder curatele gesteld. Na een lange, uitdagende periode is het bedrijf bezweken onder diverse tegenslagen die de handelsomstandigheden bemoeilijkten. Dit gebeurde ondanks dat de verkoopcijfers soms beter waren dan verwacht.

Alistair McAlinden en Geoff Jacobs van Interpath zijn aangesteld als gezamenlijke curatoren voor Orion Retail Limited, Tarak International Limited en Zandra Systems Limited. Deze bedrijven handelen gezamenlijk onder de naam Quiz Clothing.

De veertig winkels en zeven concessies van het bedrijf in het Verenigd Koninkrijk en Ierland blijven open tijdens een evaluatie van de onderneming, maar de webwinkel sluit per direct. De concessies van Quiz in de winkels van New Look en Matalan vallen buiten de curatele.

De curatoren lieten weten dat het merendeel van de medewerkers wordt behouden om de voortzetting van de handel te overzien. Wel bevestigden zij 109 ontslagen op het hoofdkantoor in Glasgow en in het distributiecentrum in Lanarkshire.

Interpath noemde veranderend consumentengedrag, kostendruk door bedrijfstarieven en de stijging van de arbeidskosten als enkele van de economische tegenslagen voor Quiz.

Herstelplan mislukt nu faillissementsprocedure start

In een verklaring benadrukte McAlinden de ‘moeilijke start van 2026 voor de Britse winkelstraten’ en bevestigde de intentie om de fysieke activiteiten voort te zetten ‘zolang als mogelijk, terwijl we de opties voor het bedrijf evalueren’.

Jacobs voegde toe dat geïnteresseerde partijen voor de overname van voorraad, winkelactiviteiten of infrastructuur met spoed contact moeten opnemen met Interpath. “We zorgen ervoor dat de medewerkers die door de ontslagen worden getroffen, alle beschikbare ondersteuning krijgen in deze moeilijke tijd,” vervolgde hij.

Dit is de tweede keer in een jaar dat Quiz onder curatele staat. Eerder, begin 2025, doorliep de retaildochteronderneming Zandra Retail Limited al een vergelijkbare procedure. Orion Retail Limited nam toen bepaalde activa van de bedrijfseenheid over, waardoor het merendeel van de winkelmedewerkers van Quiz behouden bleef.

Sindsdien bleven de handelsomstandigheden uitdagend, aldus Interpath. In september leek het beter te gaan, toen Quiz beter dan verwachte verkoopcijfers rapporteerde, maar tijdens de drukke feestdagen bleven de prestaties zowel online als in de winkels achter bij de verwachtingen.

Ondanks pogingen om curatele te vermijden, waaronder een zoektocht naar nieuwe financiering en een vernieuwing van het winkelconcept van Quiz, heeft Interpath ‘de moeilijke beslissing genomen om deze bedrijven failliet te laten verklaren’.