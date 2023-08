Britse sneakersmarktplaats Laced maakt stap naar Europa

Britse marktplaats voor luxe sneakers, Laced, rolt verder uit naar Europa. Het platform rolt namelijk speciale websites in lokale talen uit, zo meldt het bedrijf in een persbericht. Onder andere Nederland staat op de planning.

Naast de introductie van een aantal valuta's, heeft het platform ook speciale sites voor Duitsland en Frankrijk gelanceerd en is het van plan om zijn bereik in een later stadium verder uit te breiden naar Italië en Nederland.

In een persbericht zei CEO Chris Gibbons, die het bedrijf in 2018 oprichtte: "Een half decennium na de lancering in het Verenigd Koninkrijk, en uitgegroeid tot de meest vertrouwde resale site in het land, is het met immense trots dat we nu uitbreiden naar Europa, waarbij we dezelfde geweldige authenticatieprocessen, productbibliotheek en klantenservice aanbieden aan Europese kopers en verkopers.”

"Aan de basis van het Laced platform en onze missie ligt onze overtuiging dat iedereen, waar ze ook zijn, in staat moet zijn om online te gaan, luxe goederen te kopen en deze op de makkelijkst mogelijke manier thuisbezorgd te krijgen. Uitbreiding naar Europa betekent dat we meer echte artikelen in de handen van meer klanten zullen brengen, wat vanaf het begin ons doel is geweest."