Na een faillissement in de Verenigde Staten en België en een surseance in Frankrijk, is nu ook de Britse tak van Claire's onder curatele gesteld. Maar terwijl de reddingspogingen zich opstapelen, wat staat er op het spel voor de ooit zo populaire tienerretailer?

Afgelopen woensdag werd bevestigd dat adviseurs van Interpath zijn aangesteld om toezicht te houden op het curateleproces van Claire's Accessories UK Ltd, Claire's European Services Limited en Claire's European Distribution Limited.

Hoewel alle 306 winkels van de retailer in het Verenigd Koninkrijk en Ierland en het hoofdkantoor in Birmingham naar verwachting open blijven, is de angst voor de 2.150 banen die op de tocht staan in de twee regio's toegenomen.

Om deze bezorgdheid te beperken, zei Interpath dat curatoren Will Wright en Chris Pole ‘met voorrang’ contact zullen opnemen met de medewerkers van Claire's in het Verenigd Koninkrijk en Ierland om hen te informeren over wat de curatele voor hen kan betekenen.

2.150 banen op de tocht nu Claire's geen koper kan vinden

Online bestellingen voor het bedrijf zijn inmiddels stopgezet. Bestellingen die vóór de curatele zijn geplaatst en verzonden, zullen naar verwachting worden geleverd, terwijl bestellingen die nog niet zijn verzonden, worden vastgehouden. Restituties worden ook niet verwerkt.

Interpath zegt de opties voor het bedrijf te beoordelen, ‘inclusief het onderzoeken van de mogelijkheid van een verkoop als een doorlopende onderneming’.

In een verklaring zei Will Wright, CEO van Interpath in het Verenigd Koninkrijk: ‘Claire's is al lange tijd een populair merk in het Verenigd Koninkrijk, bekend om zijn trendy accessoires, maar ook als dé bestemming voor oorpiercings.’

‘De komende weken zullen we ons inspannen om alle winkels zo lang mogelijk als doorlopende onderneming te exploiteren, terwijl we de opties voor het bedrijf beoordelen. Dit omvat het onderzoeken van de mogelijkheid van een verkoop, die de toekomst van dit geliefde merk zou veiligstellen.’

De curatele volgt nadat de retailer er niet in slaagde een koper te vinden voor zijn Britse activiteiten. Naar verluidt hebben potentiële bieders, waaronder Hilco Capital, zich teruggetrokken uit het proces vanwege de omvang van de problemen bij Claire's.

Claire's, dat naast zijn gelijknamige merk ook Icing exploiteert, kampt met een langlopende schuld van 496 miljoen dollar, die in december 2026 moet worden afgelost.

Als onderdeel van een faillissementsprocedure die eerder deze maand van start ging, werkt het bedrijf samen met Interpath Advisory om zowel een verkoop als herstructureringsopties te onderzoeken voor zijn Noord-Amerikaanse activiteiten, waarvan de winkels naar verwachting ook operationeel zullen blijven naarmate het proces vordert.

In de Amerikaanse faillissementsaanvraag zei Chris Cramer, CEO van Claire's, dat ‘toenemende concurrentie, trends in consumentenbestedingen en de aanhoudende verschuiving van fysieke winkels naar online winkels, in combinatie met onze huidige schulden en macro-economische factoren’ de belangrijkste oorzaken waren van het faillissement.

Volgens gerechtelijke documenten heeft Claire's ongeveer 7.000 mensen in dienst in de Verenigde Staten, verspreid over 1.350 winkels. In Frankrijk, waar het bedrijf momenteel een soortgelijke procedure ondergaat, had Claire's begin 2024 ongeveer 250 winkels met 800 medewerkers.