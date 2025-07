Britse textielinnovator Gen Phoenix ontvangt investering van 15 miljoen dollar

De Britse leverancier van next gen materialen, Gen Phoenix, die duurzaam gerecycled leervezelmateriaal op grote schaal produceert, heeft 15 miljoen Amerikaanse dollar (12,9 miljoen euro) aan financiering binnengehaald. Deze financieringsronde werd geleid door durfkapitaalfonds Material Impact en een verhoogde investering van Tapestry, het modeconcern achter Coach, Kate Spade en Stuart Weitzman.

In een verklaring meldt Gen Phoenix dat deze stap een 'nieuw hoofdstuk' markeert in hun voortgaande samenwerking met Tapestry. Dit omvat een driejarige leveringsovereenkomst. Als onderdeel van de financieringsronde heeft Tapestry haar aandelenbelang in Gen Phoenix vergroot tot 9,9 procent, bijna vier keer zoveel als de initiële investering in 2023. De financiële details van de overeenkomst zijn niet bekendgemaakt.

Gen Phoenix voegt eraan toe dat de investering het bedrijf in staat stelt om uit te breiden naar nieuwe categorieën en wereldwijde markten. Ook kunnen ze hun productie-infrastructuur in hun Britse fabriek, met een capaciteit van ruim 5,5 miljoen vierkante meter per jaar, opschalen. Bovendien kunnen ze de research & development en commercialisering van hun volledig circulaire leeroplossing, die afval van consumenten en producten aan het einde van hun levensduur integreert, versnellen.

John Kennedy, directeur van Gen Phoenix: "Deze uitgebreide samenwerking is een belangrijke mijlpaal, niet alleen voor Gen Phoenix, maar voor de toekomst van duurzame materialen."

"Samen met Tapestry bewijzen we dat circulaire innovatie kan voldoen aan de eisen van wereldwijde merken, zonder compromissen. Het is een krachtig voorbeeld van wat er gebeurt als je materiaalinnovatie, leererfgoed, gedeelde waarden en een streven naar schaalvergroting combineert."

Fabriek van Gen Phoenix Credits: Gen Phoenix

De samenwerking tussen Gen Phoenix en Tapestry begon in 2022. De twee bedrijven delen toegang tot research & development, fabrieksvloeren en ontwerpinzichten. Zo ontwikkelen ze een materiaal dat het erfgoed van de leermerken van Tapestry respecteert en tegelijkertijd de levensduur ervan verlengt door circulaire transformatie.

Tapestry gelooft dat het stimuleren van de toekomst van circulaire materialen met meer financiering, veerkracht in de toeleveringsketen, kwaliteitsprestaties en afstemming op de waarden van nieuwe generatie consumenten oplevert. Deze consumenten verwachten dat merken duurzamer worden.

Scott Roe, financieel directeur en operationeel directeur bij Tapestry: "Deze investering weerspiegelt ons geloof in de kracht van innovatie om zowel doelen als winst te stimuleren. Het platform van Gen Phoenix maakt circulariteit op schaal mogelijk en levert hoogwaardige materialen die voldoen aan de stijl-, prestatie- en impactverwachtingen van de hedendaagse consument."

"Als wereldleider in hoogwaardige lederwaren zien we een aanzienlijke kans om een katalysator te zijn voor nieuwe generatie materialen die in lijn zijn met ons erfgoed van vakmanschap. Deze samenwerking versterkt onze toewijding om de mode-industrie te leiden in duurzame innovatie en een veerkrachtige, toekomstbestendige toeleveringsketen te garanderen."

Fabriek van Gen Phoenix Credits: Gen Phoenix