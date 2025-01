Brunello Cucinelli boekt omzetgroei van 12,2 procent in boekjaar 2024

De Italiaanse modegroep Brunello Cucinelli sluit het boekjaar 2024 af met een omzetgroei van 12,2 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Het bedrijf verwacht bovendien aanhoudende groei in 2025, zo blijkt uit een persbericht.

Brunello Cucinelli: financiële prestaties boekjaar 2024

De totale omzet van Brunello Cucinelli kwam uit op 1,278 miljard euro, verdeeld over verschillende regio’s die goed presteerden. Europa zag een groei van 6,6 procent, Amerika een plus van 17,8 procent en Azië een stijging van 12,6 procent.

De omzet uit eigen Brunello Cucinelli-winkels (retail) groeide met 14 procent tot 851,2 miljoen euro, wat neerkomt op bijna tweederde van de totale omzet. De groothandelsomzet, afkomstig van verkooppunten die de collectie aanbieden, steeg met 8,8 procent naar 427,2 miljoen euro.

Brunello Cucinelli SS25 Credits: Launchmetrics/spotlight

Brunello Cucinelli investeert voor 2025

Uit het persbericht blijkt onder meer dat het bedrijf in boekjaar 2024 in totaal 108 miljoen euro investeerde in verdere groei. Deze investering ging onder andere naar de uitbreiding van het hoofdkantoor in Solomeo, nieuwe winkels (het retailnetwerk van de Italiaanse modegroep groeide naar 130 boetieks wereldwijd, vier nieuwe winkels sinds juni 2024) en verbeterde productiecapaciteiten in Italië.

Daarnaast zet ook Brunello Cucinelli in op kunstmatige intelligentie (AI). Zo onderstreept een persbericht het succes van de nieuwe AI-gebaseerde website, gelanceerd in juli 2024. Deze ontwikkeling kreeg lovende reacties van experts op het gebied van kunstmatige intelligentie en e-commerce, aldus het bedrijf.

Ondanks een schuld van 105 miljoen euro en een uitbetaald dividend van 66 miljoen euro staat Brunello Cucinelli er sterk voor. "We verwachten een gezonde en duurzame groei van 10 procent in 2025 en 2026,” voorspelt Cucinelli. De Italiaanse modegroep concludeert dat het succes te danken is aan de focus op exclusieve ontwerpen, hoge kwaliteit en vakmanschap.

Brunello Cucinelli, uitvoerend voorzitter en creatief directeur, concludeert: “We zijn buitengewoon tevreden met onze prestaties in 2024. Dankzij de hoogwaardige verkopen verwachten we ook uitstekende winstresultaten.”