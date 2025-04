Brunello Cucinelli: groei van 10,5 procent in de eerste drie maanden

De omzet van Brunello Cucinelli bedraagt 341,5 miljoen euro, met een stijging van 10,5 procent tegen huidige wisselkoersen (10 procent tegen constante wisselkoersen) in vergelijking met het eerste kwartaal van 2024.

Wat betreft de afzonderlijke geografische gebieden noteerden Noord- en Zuid-Amerika een plus van 10,3 procent (een omzet van 125,9 miljoen), Europa een plus van 10,1 procent (een omzet van 119,7 miljoen) en Azië een plus van 11,3 procent (een omzet van 95,9 miljoen euro).

Brunello Cucinelli, uitvoerend voorzitter en creatief directeur van het modehuis, benadrukte: “Het eerste kwartaal van dit 2025 is afgesloten met uitstekende resultaten, zowel in de retail- als in de wholesalekanalen. We zien grote kansen voor ons merk in de komende tijd.

We beschouwen dit als een bijzonder moment voor de hele wereld. Daarom hebben we alle werknemers overal ter wereld en onze externe loonfabrikanten gevraagd zich te concentreren op ons werk, namelijk: vertrouwen, beleefdheid, vriendelijkheid, hoffelijkheid, saamhorigheid en concentratie, totdat de economie zich herstelt. We gaan ervan uit dat deze moeilijkheden cyclisch zijn en deel uitmaken van het leven van de mens; we hopen dat de conflicten veranderen in samenwerking tussen de volkeren voor een toekomst vol vrijgevigheid en moed”.

Voor 2025 wordt een groei van 10 procent verwacht

Cucinelli voegde eraan toe dat het de ‘bedoeling is om 2025 af te sluiten met een groei van ongeveer 10 procent en met een gezond en evenwichtig niveau van winstgevendheid’.

Voor het modehuis uit Solomeo, genoteerd aan de Euronext Milan, dat vandaag, 16 april, de omzet per 31 maart 2025 heeft onderzocht, is de start van het jaar dus uitgesproken goed geweest met een omzetgroei van 10,5 procent in het eerste kwartaal van 2025.

“De kwaliteit van de verkopen is nog significanter gezien de bijzonder uitdagende vergelijkingsbasis van het eerste kwartaal van 2024, dat een totale groei van 16,5 procent liet zien”, legt het management uit in een notitie.

Invoerrechten: voor de herfst-wintercollectie 2025 zal het bedrijf werken aan de nieuwe prijslijst in de Verenigde Staten

Wat de invoerrechten betreft, benadrukte het bedrijf dat ‘de invoering van een hoger invoerrecht in de Verenigde Staten geen effect zal hebben op de prijzen in de eerste helft van het jaar, aangezien we, zoals gebruikelijk tijdens het seizoen, geen interventie op de prijslijsten van de lente-zomercollecties van 2025 verwachten die momenteel in de winkels liggen’.

Voor de herfst-wintercollecties van 2025 zal het management daarentegen werken aan de nieuwe prijslijst in de Verenigde Staten, rekening houdend met de hogere douaneheffing. “Gezien het zeer hoge profiel van onze klanten en de aard van ons merk en ons aanbod, denken we niet dat deze maatregel een relevante verandering in de aankopen van de Amerikaanse klanten kan veroorzaken, zoals we in het verleden al hebben gezien toen de wisselkoersschommelingen vergelijkbare effecten op de prijzen in dollars hadden”, aldus de notitie.