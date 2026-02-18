Brunello Cucinelli: nettowinst van 142 miljoen euro in 2025, een stijging van 10,5 procent

Italiaans modebedrijf Brunello Cucinelli heeft in 2025 een omzet van 1,4 miljard euro behaald. Dit is een groei van 11,5 procent bij constante wisselkoersen en 10,1 procent bij actuele wisselkoersen. De nettowinst steeg met 10,5 procent naar 142 miljoen euro.

“We sluiten een solide, evenwichtig en mooi jaar af. De resultaten zijn uitstekend, zowel wat betreft omzet en winst als internationale erkenning. Dit stelt ons in staat om met veel vertrouwen naar de toekomst te kijken, met verwachtingen van groei, positieve vooruitzichten en welvaart. De wereldwijde markten tonen een gezonde en evenwichtige groei, waarin elk merk zijn eigen verhaal, identiteit en positionering heeft”, aldus Brunello Cucinelli, uitvoerend voorzitter en creatief directeur van het modehuis, in een verklaring.

Het genormaliseerde bedrijfsresultaat bedraagt 235,9 miljoen euro, een stijging van 11,4 procent. Genormaliseerd bedrijfsresultaat staat voor de operationele winst gecorrigeerd voor eenmalige, niet-operationele of ongebruikelijke baten en lasten. Brunello Cucinelli had namelijk te maken met mogelijke kreditverliezen door de insolventie van het Amerikaanse Saks Global Holdings Llc. Er werd een buitengewone voorziening van 8,1 miljoen euro uitgetrokken ter dekking van de kreditverliezen die hieraan gelinkt zijn. Inclusief deze voorziening komt het bedrijfsresultaat uit op 227,8 miljoen euro (een marge van 16,2 procent), een groei van 7,6 procent ten opzichte van de 211,7 miljoen euro op 31 december 2024.

Een kenmerk van het boekjaar is de evenwichtige geografische spreiding van de prestaties, met aanzienlijke groei in alle markten. Bij constante wisselkoersen noteert Amerika (37 procent van de omzet) een stijging van 11,9 procent. Azië (27,9 procent van de omzet) groeit met 15,3 procent en Europa (35,1 procent van de omzet) laat een groei van 8,2 procent zien.

2025 is een bijzonder belangrijk jaar voor het retailkanaal. Dit kanaal vertegenwoordigt 67,3 procent van de omzet en noteert op jaarbasis een groei van 12,9 procent bij constante wisselkoersen (een stijging van 11,3 procent bij actuele wisselkoersen).

Daarnaast draagt het wholesale-kanaal, met 32,7 procent van de omzet, bij met een stijging van 8,7 procent bij constante wisselkoersen en 7,9 procent bij actuele wisselkoersen.

De herencollectie van Brunello Cucinelli voor herfst-winter 2026-27 Credits: Brunello Cucinelli