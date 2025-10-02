Brunello Cucinelli: omzet groeit ook in derde kwartaal met dubbele cijfers

Het Italiaanse modehuis Brunello Cucinelli SpA zet zijn groeikoers in het derde kwartaal van het lopende boekjaar 2025 voort. Volgens een woensdagavond gepubliceerde tussentijdse mededeling bedroegen de opbrengsten in de periode van juli tot september 335,5 miljoen euro. Dit is een stijging van 12 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Gecorrigeerd voor wisselkoersveranderingen stegen de opbrengsten met 12,4 procent. In de eigen retail behaalde de breigoedspecialist een plus van 13,9 procent en in de groothandel was de stijging negen procent.

Sterke vraag in Azië stuwt omzetontwikkeling in eerste negen maanden

In de eerste negen maanden van het lopende jaar bereikte de omzet 1,02 miljard euro. Dit is een overtreffing van het niveau van vorig jaar met 10,8 procent (wisselkoersgecorrigeerd plus 11,3 procent). De dubbelcijferige groei is te danken aan de bovengemiddeld dynamische ontwikkeling in Azië. Daar stegen de opbrengsten met 15,6 procent tot 283,4 miljoen euro. In Europa groeide de omzet met 8,9 procent tot 370,6 miljoen euro en in Amerika met 9,2 procent tot 365,6 miljoen euro.

In de wereldwijde eigen retail behaalde het modehuis in de eerste drie kwartalen een plus van 11,4 procent tot 644,8 miljoen euro. In de groothandel steeg de omzet met 9,7 procent tot 374,9 miljoen euro.

Management bevestigt groeiprognoses

Gezien de huidige resultaten, de ‘zeer verheugende’ vraag naar de huidige herfst-wintercollectie en de ordercijfers voor het lente-zomerseizoen 2026, is het management vol vertrouwen over het behalen van de omzetdoelstellingen. Voor zowel het lopende als het komende jaar mikt het bedrijf op een groei van ongeveer tien procent. Bovendien rekent het bedrijf op ‘gezonde en evenwichtige’ winsten.