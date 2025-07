Brunello Cucinelli omzet stijgt met 10 procent in eerste halfjaar 2025

Italiaans modebedrijf Brunello Cucinelli heeft de voorlopige omzetcijfers voor de eerste zes maanden van het jaar gepresenteerd. De omzet kwam uit op 684 miljoen euro. Dit is een stijging van 10,2 procent (10,7 procent bij constante wisselkoersen) ten opzichte van de eerste helft van 2024.

De omzetgroei per regio was als volgt: Noord- en Zuid-Amerika plus 8,7 procent (10,0 procent bij constante wisselkoersen), Europa plus 10 procent (9,6 procent bij constante wisselkoersen) en Azië plus 12,5 procent (13 procent bij constante wisselkoersen). “De resultaten van de eerste helft van het jaar, samen met de eerste veelbelovende verkopen van de herfst-wintercollectie van 2025, versterken ons vertrouwen in een gezonde omzetgroei van rond de 10 procent voor het gehele jaar 2025, met een evenwichtige winst”, aldus het management in een verklaring.

Europese omzetgroei 10 procent, 243,1 miljoen euro

In Europa bedroeg de omzet 243,1 miljoen euro, een stijging van 10 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2024. Dit vertegenwoordigt 35,5 procent van de totale omzet. In Italië steeg de omzet met 15,8 procent tot 78,8 miljoen euro. Het tweede kwartaal profiteerde van bijzonder goede resultaten in het multibrand-kanaal, dankzij de succesvolle leveringen van de lente-zomercollectie 2025 en de herfst-wintercollectie 2025.

In Noord- en Zuid-Amerika bedroeg de omzet 245,2 miljoen euro, goed voor 35,9 procent van de totale omzet en een stijging van 8,7 procent ten opzichte van de eerste zes maanden van 2024.

In Azië bedroeg de omzet 195,7 miljoen euro, een stijging van 12,5 procent ten opzichte van de eerste helft van 2024. Dit vertegenwoordigt 28,6 procent van de totale omzet. China liet een omzetgroei met dubbele cijfers zien. Ook Zuid-Korea blijft solide presteren. Japan draagt, ondanks een daling van het toerisme uit het buitenland, nog steeds positief bij aan de groei in de regio”, aldus de verklaring.

Het Midden-Oosten leverde een positieve bijdrage. “We verwachten daar in het derde kwartaal van dit jaar al van start te gaan in Abu Dhabi.

“Mogelijk plukken we nu de vruchten van onze visie om te werken en te leven in harmonie met de natuur, met een voortdurend geloof in hoogwaardig vakmanschap, kwaliteit en exclusiviteit”, aldus Brunello Cucinelli, bestuursvoorzitter en creatief directeur van het Italiaanse modehuis.

Het eerste halfjaar werd afgesloten met een ‘eveneens uitstekend orderboek voor de herencollectie lente-zomer 2026’, die in juni werd gepresenteerd tijdens Pitti Uomo en in Milaan. De nieuwe kleur- en pasvormvoorstellen werden zeer positief ontvangen en communiceerden de vernieuwing van het seizoen op een directe manier, passend bij de huisstijl, aldus een persbericht.

Nieuwe e-commerce website met kunstmatige intelligentie voor eind 2025

Er zijn in de eerste helft van het jaar geen nieuwe winkels geopend, maar de winkel in Wenen is uitgebreid. Alle bouwprojecten voor nieuwe winkels in 2025 verlopen volgens schema.

Verder staat de lancering van de nieuwe e-commerce website met nieuwe functionaliteiten op basis van kunstmatige intelligentie gepland voor eind dit jaar. Het bedrijf wil kunstmatige intelligentie inzetten ter ondersteuning van menselijke intelligentie en zo het menselijk kapitaal versterken.

“Onze samenwerking met EssilorLuxottica en Euroitalia verloopt constant en naar grote tevredenheid, met respect voor het principe dat ons altijd leidt: het behouden van de unieke, zeer hoge en onderscheidende positionering van ons merk, ook in de wereld van brillen en parfums”, voegde het management toe.

Afgelopen juni werd de speciale editie van de Goldcraft 1978-bril gepresenteerd, twee modellen gemaakt van titanium en 18-karaats goud door ambachtslieden in Fukui, Japan. “Deze creaties vertegenwoordigen het hoogste segment van ons aanbod in deze categorie. De eerste reacties zijn positief en we lijken de kostbaarheid van de materialen en het vakmanschap te hebben gecombineerd met een authentieke, eigentijdse stijl”, aldus het management.

De lancering van de ‘Incanti Poetici’-parfumlijn, de zes nieuwe creaties die in de eerste helft van het jaar werden gepresenteerd, is zeer goed ontvangen. Deze collectie wordt begin 2026 uitgebreid met drie nieuwe parfums, aldus het management.

Verwachtingen voor het gehele jaar

Het bedrijf verwacht een omzetgroei van 10 procent en een licht hogere winstmarge, benadrukte Cucinelli tijdens de presentatie van de cijfers.

“We voorzien een tweede helft van het jaar vol initiatieven, te beginnen in Londen in juli, waar we tijdens het tennistoernooi van Wimbledon een evenement organiseren bij Harrods. In het najaar gaan we naar Japan en Zuid-Korea, waarmee we onze wens onderstrepen om met dezelfde toewijding en aandacht aanwezig te zijn in alle strategische regio's”, aldus het management.