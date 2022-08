Brunello Cucinelli S.p.A verdubbelt winst ruim, verwacht ‘recordjaar’

Brunello Cucinelli S.p.A behaalde in het eerste halfjaar van 2022 een omzet van 415,4 miljoen euro, zo blijkt uit een financieel rapport van het bedrijf. Gecorrigeerd voor inflatie groeide de omzet hiermee met 28,3 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

De gelijknamige CEO van het bedrijf, Brunello Cucinelli, licht toe dat hij op basis van de resultaten verwacht dat 2022 een ‘recordjaar’ zal worden, met een totale omzetgroei van zo’n vijftien procent. Voor het eerste halfjaar van 2023 wordt ten opzichte van 2022 een omzetgroei van zo’n tien procent verwacht.

De netto winst van het bedrijf is in vergelijking met het eerste halfjaar van 2021 meer dan verdubbeld. Een winst van 50,6 miljoen euro was goed voor een stijging van 131,4 procent. De EBITDA, de winst voor aftrek van rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie, was 120 miljoen en steeg daarmee met 48,8 procent.

In Amerika was de omzet met 152 miljoen euro het hoogst. Ook vond hier de sterkste omzetgroei plaats, van 53 procent. In Europa zette Brunello Cucinelli S.p.A met een groei van 21 procent 115 miljoen euro om. In Azië en thuisland Italië werd er respectievelijk 97 en 49 miljoen euro omgezet (een groei van 27 en 20 procent).

De omzet binnen de retailtak van het bedrijf groeide in totaal met 47 procent naar 243 miljoen euro. Ook in de groothandel vond er groei plaats, van zestien procent naar 172 miljoen euro.

"Tijdens de pandemie zijn de ondernemingen in ons land er, dankzij de nationale sociale vangnetten en verstandige en humanistische keuzes voor ondernemers, over het algemeen in geslaagd hun personeel niet te ontslaan en zo de productie en de afzet van hun producten in stand te houden. Vandaag de dag lijkt het ons dat voor bepaalde producten de vraag ongetwijfeld groter is dan het aanbod. (...) Het is daarnaast duidelijk dat een sterke dollar opmerkelijke voordelen voor de export met zich meebrengt en dat onze sector daarvan zal profiteren," aldus CEO Brunello Cucinelli in het rapport.