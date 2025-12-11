Brunello Cucinelli verhoogt groeiprognose

Het Italiaanse modehuis Brunello Cucinelli SpA verhoogt de omzetprognose voor het lopende boekjaar 2025.

Volgens een woensdag gepubliceerd tussentijds bericht rekent het management nu op een valutagecorrigeerde groei van elf tot twaalf procent. Eerder voorspelde de breispecialist een plus van tien procent bij constante wisselkoersen.

Management verwacht succesvol slotkwartaal

In de eerste negen maanden van het jaar stijgt de omzet van Brunello Cucinelli met 10,8 procent (valutagecorrigeerd plus 11,3 procent) naar 1,02 miljard euro. Het bedrijf meldt nu ook te rekenen op een ‘zeer, zeer positief’ slotkwartaal met dubbelcijferige omzetgroei. Het management gaat uit van een voortzetting van de trend uit het derde kwartaal, met een valutagecorrigeerde groei van 12,5 procent.

Ook prijsaanpassingen bij de huidige herfst-wintercollecties, bedoeld om de impact van hogere importtarieven in de Verenigde Staten te verzachten, hebben volgens de kledingaanbieder geen invloed op het koopgedrag van klanten en de merkperceptie.

Naast de dubbelcijferige omzetgroei verwacht de onderneming voor het lopende jaar een ‘gezonde’ winst met ‘zeer solide marges’.

Ook komend jaar dubbelcijferige omzetgroei verwacht

Voor 2026 toont het management zich eveneens vol vertrouwen. De verwachte omzetgroei ligt rond de tien procent. Het bedrijf wijst hierbij op het hoge ordervolume voor het komende lente-zomerseizoen en de positieve reacties op de precollectie damesmode voor herfst-winter 2026.

Daarnaast vestigt de onderneming grote hoop op de opening van de nieuwe op AI gebaseerde webshop, gepland voor half januari.