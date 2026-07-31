Brussel beschuldigt Temu van tegenwerken onderzoek naar mogelijke staatssteun

De Europese Commissie verwijt het Chinese onlineplatform Temu dat het een onderzoek naar mogelijke ongeoorloofde staatssteun heeft belemmerd, meldt het Duitse persbureau DPA. Volgens de Commissie hebben Temu en aanverwante bedrijven onvoldoende meegewerkt aan het onderzoek.

De Brusselse autoriteit wilde begin december 2025 onderzoek doen naar aanwijzingen voor mogelijk ongeoorloofde staatssteun aan de onlinegigant. In dat kader wilden onderzoekers inspecties uitvoeren bij Temu's moederbedrijf PDD en dochteronderneming WhaleCo in het Ierse Dublin.

Volgens de Europese Commissie hebben de bedrijven bepaalde zakelijke documenten en administratieve bescheiden, ondanks herhaalde verzoeken, niet overgelegd. Ook zouden zij niet alle gevraagde medewerking hebben verleend.

De beschuldigingen betekenen niet automatisch dat Temu de regels heeft overtreden. Als de Europese Commissie na afronding van het onderzoek echter vaststelt dat sprake is van een overtreding, kan een boete worden opgelegd van maximaal 1 procent van de wereldwijde jaaromzet van het concern.

Met het onderzoek wil de Europese Commissie nagaan of Temu een oneerlijk concurrentievoordeel heeft genoten door mogelijke Chinese staatssteun, waardoor de concurrentie op de Europese interne markt kan zijn verstoord. Het onlineplatform is in de Europese Unie actief via WhaleCo, een dochteronderneming van het Chinese PDD.

Daarnaast legde de Europese Commissie Temu in mei een boete van 200 miljoen euro op vanwege de verkoop van illegale producten via het onlineplatform. Inmiddels heeft Temu ongeveer 130 miljoen klanten in Europa. In Duitsland behoort het bedrijf tot de grootste onlinewinkels.