Budgetsieradenketen Claire's vraagt surseance van betaling aan in Frankrijk

De Franse tak van Claire's, een winkelketen voor betaalbare accessoires en sieraden, is in surseance van betaling geplaatst. Dit bevestigde de advocaat van het personeel maandag aan AFP, na berichtgeving van de lokale radiozender Delta FM.

Begin 2024 telde het merk, bekend om zijn oorbellen, piercings en accessoires voor tieners, ongeveer 250 winkels en 800 werknemers, volgens de laatst gepubliceerde cijfers.

De rechtbank van Parijs heeft op 24 juli een surseance van betaling van zes maanden toegekend, aldus de advocaat. Na deze observatieperiode zal de rechtbank beslissen of een doorstart mogelijk is, met een eventuele overnemer, of dat er een faillissement volgt met stopzetting van de activiteiten.

"Ze zeggen een overnemer te zoeken", vertelde meester Khaled Meziani, advocaat van het personeel, aan AFP, "maar ik vrees dat er veel ontslagen zullen vallen."

Claire's France had tussen eind 2023 en eind 2024 een nettowinst van 1,3 miljoen euro behaald, en 0,8 miljoen euro in het voorgaande boekjaar, volgens de gepubliceerde cijfers van het bedrijf.

De omzet was echter gedaald van 142 miljoen euro naar 132 miljoen euro in een jaar tijd, waarvan 37 miljoen euro als groothandel in Europa voor de andere Claire's-winkels.

Het moederbedrijf van de keten in de Verenigde Staten verkeert eveneens in moeilijkheden. De Amerikaanse winkels vroegen in 2018 al eens bescherming aan op grond van Chapter 11, de Amerikaanse faillissementswetgeving. Volgens Bloomberg zouden ze dit opnieuw gaan doen vanwege de impact van de door Trump ingestelde invoerrechten op producten die in China worden gefabriceerd, waar Claire's massaal gebruik van maakt.

De Britse dochteronderneming, eigenaar van Claire's France, heeft nog niet gereageerd op het verzoek van AFP om commentaar.