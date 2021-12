Buitenlandse kerstcampagnes bedoeld om de aandacht te trekken

Modemerken en retailers luiden de feestdagen in met deze campagnes en collecties. Met slogans als “Geluk is van ons”, “Jouw stijl. Jouw geluid. Jouw Kerst” en “Reis naar huis voor Kerst - Met weinig bagage,” plaatsen ze thema’s als gemeenschapszin, terugkeer naar het normale en duurzaamheid in het hart van hun campagnes.

Foto’s en video’s illustreren verlangens die het gevolg zijn van de pandemie en merken zinspelen op de moeilijke omstandigheden die mensen dit jaar hebben doorgemaakt. Tegelijkertijd vieren de campagnes de speciale momenten van het kerstseizoen.

Speciale momenten

In zijn campagnevideo’s vertrouwt Zalando op emotionele beelden die “persoonlijke momenten van vreugde en geluk vieren”, aldus de in Berlijn gevestigde online retailer.

De tv-spot toont mensen die samen bijzondere momenten beleven, intiem als stel of samen met het gezin op de bank - de emoties die mensen met elkaar delen tijdens de feestdagen staan centraal in de video.

Foto: Zalando

De Duitse kledingretailer Peek & Cloppenburg hanteert een soortgelijke aanpak, waarbij speciale kerstmomenten en een gemeenschapsgevoel centraal staan. Getiteld “Jouw stijl. Jouw geluid. Jouw Kerstmis”, is het idee om “Kerstmis te vieren zoals jij dat wilt”, legt het bedrijf uit. De campagne creëert een samenhorigheidsgevoel door middel van een nieuwe versie van het kerstliedje “Jingle Bells.”

Foto: Peek & Cloppenburg

Kledingmerk Marc O’Polo presenteert een iets ander beeld met minder glitter en in rustige, ingetogen kleuren. In navolging van zijn rebranding strategie, richt het label zich voor de feestdagen op duurzaamheid en het milieu. De capsulecollectie “Coming Home for Christmas - Travel lightly” is gewijd aan het thema duurzaam reizen. Bovendien steunt het merk bij elke aankoop een klimaatproject.

Foto: Marc O'Polo

De collectie in Scandinavische stijl omvat bovenkleding, tops, broeken, schoenen en accessoires. Voor tech-accessoires en huidverzorgingsproducten heeft het label samengewerkt met tech-accessoiresfabrikant Native Union en cosmeticabedrijf Sprekenhus.

“De pandemie heeft het gewone uitzonderlijk gemaakt. Reizen om familie, vrienden, bijzondere locaties of zakelijke afspraken te zien. Reizen, vakanties, feestdagen of bij speciale gelegenheden. Reizen is niet langer een vanzelfsprekendheid. We denken opnieuw na over de manier waarop we het doen en vragen ons steeds meer af welke impact we op het milieu hebben met vluchten, boottochten, auto- en treinreizen. We willen reizen op een nieuwe manier vieren: duurzamer en bewuster,” kondigde Marc O’Polo aan.

Foto: Marc O'Polo

In een feestelijke stemming

Naast feestelijke campagnes hebben verschillende modemerken en retailers ook uitgebreide kerstcollecties gelanceerd. Met producten als ornamenten voor in de kerstboom, kaarsen en feestelijke versieringen begeven zij zich buiten hun core business.

Voor het winterseizoen heeft de Ierse textieldiscounter Primark kalenders, bakspullen en spelletjes en cadeaus voor huisdieren toegevoegd aan haar klassieke rood-groene kersttruien. Ook het modelabel Max Mara heeft voor deze speciale gelegenheid kussens, kerstboomhangers, broches en andere accessoires ontworpen.

Foto: Primark

Het Duitse modebedrijf Hugo Boss toont zijn kerstsfeer met veel goud, glitter en grote logo’s. De collectie combineert feestelijke stukken zoals elegante blazers en jurken met comfortabele looks die toch een vleugje extravagantie hebben met pailletten en glinsterende wol.

Foto: Hugo Boss

Dit artikel is vertaald uit het Duits.