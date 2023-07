Bulgari presenteert Taiwan als apart van China, biedt excuses aan

Het luxe juwelenmerk Bulgari ligt onder vuur omdat het Taiwan apart van China vermeldt op zijn officiële website. In een verklaring bood het merk zijn excuses aan en bevestigde het zijn “One China” standpunt, meldt WWD.

De oproer komt een dag nadat Bulgari een digitale samenwerking onthulde met Honor of Kings, een van China's grootste videogames. Bulgari ontwierp digitale sieraden voor een personage in het spel. Online opperden Chinese gamers voor een boycot van de samenwerking. Anderen dringen er bij Bulgari ambassadeurs, waaronder Shu Qi, Liu Yifei, Liu Wen, Yang Yang, Wu Lei, Tong Liya, Fan Chengcheng, Wen Qi en Zhao Lusi, op aan om de banden met het merk te verbreken.

"Bulgari respecteert China's soevereiniteit en territoriale integriteit, zoals altijd, met onwrikbare inzet," zo reageert het merk in een verklaring. "We betreuren het ten zeerste dat er technische fouten zijn opgetreden in de winkeladressen en kaartmarkeringen op onze officiële websites als gevolg van onoplettendheid bij het management. Toen we deze technische problemen vandaag [dinsdag] ontdekten, zijn er onmiddellijk correcties doorgevoerd. We bieden onze oprechte excuses aan voor de fouten.”

“We zijn oprecht dankbaar voor de oplettendheid van internetgebruikers en werken momenteel samen met externe internationale serviceproviders om ervoor te zorgen dat de landen en regio's op onze officiële websites accuraat worden weergegeven," vervolgde de verklaring.

Bulgari bood daarnaast ook een excuses aan op het Chinese platform Weibo. People's Daily, de officiële spreekbuis van de Communistische Partij, reageerde met een bericht op Weibo waarin werd gezegd dat de verontschuldiging onoprecht was en waarin Bulgari onder druk werd gezet om een wereldwijde verontschuldiging uit te brengen. De post kreeg meer dan 100.000 likes en werd trending op Weibo, met meer dan 140 miljoen clicks binnen een uur.