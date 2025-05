Bulgari breidt Italiaanse fabriek uit, mikt op dubbele productie en 500 nieuwe banen

Het luxe juwelenmerk Bulgari heeft de uitbreiding van zijn productielocatie in Valenza, Italië, afgerond. Met 33.000 vierkante meter is het nu de grootste juwelenfabriek ter wereld die volledig in handen is van één merk. Deze uitbreiding maakt deel uit van een strategie om de productiecapaciteit te verdubbelen, meer controle te krijgen over het productieproces en duurzaamheid verder te verbeteren.

Tegen 2029 wil Bulgari meer dan 500 nieuwe ambachtslieden aannemen. Daarmee speelt het merk in op de stijgende wereldwijde vraag en zorgt het tegelijk voor het behoud en de overdracht van vakmanschap voor de toekomst.

De uitbreiding past binnen de bredere strategie van Bulgari – onderdeel van luxegroep LVMH – om meer onderdelen van het productieproces in eigen hand te nemen. Door productie te centraliseren in Valenza kan het merk de kwaliteit beter bewaken en sneller inspelen op veranderingen in de markt. In de luxe-industrie, waar vraag en aanbod sterk kunnen schommelen, is dat een groot voordeel.

Naast productie is er ook veel aandacht voor opleiding. Op het terrein is nu de Scuola Bulgari geopend, een onderwijscentrum dat zich richt op de kunst van het juwelenmaken. Deze school werkt samen met de Italiaanse Tarì Design School en ligt naast de bestaande Bulgari Jewelry Academy. Beide instellingen bieden opleidingen waarin traditionele technieken én moderne innovaties centraal staan. Hiermee investeert Bulgari in de toekomst van vakmanschap in een sector waar het personeel vergrijst.

Ook duurzaamheid staat hoog op de agenda. De helft van de energiebehoefte van de nieuwe fabriek wordt op locatie opgewekt via geothermische energie en ruim 4000 zonnepanelen. De rest komt van 100 procent hernieuwbare energiebronnen. De locatie behoudt zijn LEED Gold-certificering en gebruikt alleen goud dat voldoet aan de ethische standaarden van de RJC (Responsible Jewellery Council).

Toch is er een uitdaging: hoe schaal je op zonder in te leveren op exclusiviteit en vakmanschap, de kernwaarden van luxe? Technologie en duurzaamheid worden steeds belangrijker voor consumenten en investeerders, maar groei op deze schaal kan het ambachtelijke karakter onder druk zetten.

Jean-Christophe Babin, CEO van Bulgari, noemt de uitbreiding een mijlpaal: "De Manifattura in Valenza weerspiegelt onze visie op een moderne productielocatie, waarin duurzaamheid, kennisoverdracht en medewerkerswelzijn samenkomen. Met vakmensen uit meer dan 30 landen is het een levendig kruispunt van culturen en passie voor perfectie. Deze uitbreiding laat zien hoe wij luxe willen benaderen: door mensen, processen en waarden met elkaar te verbinden en samen te groeien.”