Burberry lijdt verlies en schrapt mogelijk 1700 banen wereldwijd

Londen – Burberry, dat al maanden te maken heeft met een moeilijke periode in de luxesector, is in het rood beland in zijn boekjaar dat eind maart werd afgesloten. Het Britse modehuis meldt woensdag een nettoverlies van 75 miljoen pond (89 miljoen euro), tegenover een winst van 270 miljoen pond een jaar eerder. Tegelijkertijd kondigt het nieuwe bezuinigingen aan, die gevolgen kunnen hebben voor zo’n 1700 banen wereldwijd.

Het bedrijf zegt de eerste positieve effecten te zien van het herstelplan dat het in november vorig jaar presenteerde. Toen kondigde Burberry aan zich opnieuw te richten op zijn iconische producten, zoals de trenchcoat. Volgens het bedrijf heeft dit geleid tot “een duidelijke verbetering van de winkelverkopen”.

Toch blijft het voorzichtig: “We staan nog maar aan het begin van ons herstel”, aldus Burberry. “Bovendien is de economische situatie wereldwijd onzekerder geworden door geopolitieke ontwikkelingen.”

Burberry, dat bekendstaat als icoon van Britse luxe, kampt al langer met tegenwind. De wereldwijde vraag naar luxeproducten, met name in China, loopt terug. Daarnaast werden eerdere strategische keuzes van het bedrijf als ongelukkig bestempeld. De waarde van het aandeel daalde zo sterk dat Burberry in september uit de FTSE 100-index verdween, de belangrijkste beursindex van Londen.

Veel luxeconcerns hoopten op herstel via de Amerikaanse markt, maar ook daar ontstaan onzekerheden. Zo dreigen nieuwe importheffingen onder een mogelijke tweede ambtstermijn van Donald Trump. In reactie hierop kondigt Burberry woensdag extra bezuinigingen aan van 60 miljoen pond (71 miljoen euro) tot 2027, bovenop de eerder aangekondigde 40 miljoen pond.

Deze maatregelen kunnen gevolgen hebben voor ongeveer 1700 van de in totaal 9300 medewerkers wereldwijd, aldus Burberry in een persbericht.

CEO Joshua Schulman verklaart dat het bedrijf “gestaag vooruitgang” boekt met de uitvoering van het strategisch plan. Hij benadrukt het belang van de sterke prestaties in bovenkleding en sjaals. “Die categorieën bevestigen mijn overtuiging dat we het meest kansrijk zijn op gebieden waar onze authenticiteit het grootst is.”