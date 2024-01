Burberry geeft winstwaarschuwing af

Burberry Group plc verlaagt zijn financiële verwachtingen. Het bedrijf laat vandaag via een winstwaarschuwing weten dat de detailhandelsomzet uitkwam op 706 miljoen pond (821,4 miljoen euro), een daling van 7 procent. Bij actuele wisselkoersen daalt de omzet met 2 procent. De vergelijkbare winkelomzet in de verslagperiode daalde met 4 procent.

December, een belangrijke handelsperiode, viel tegen. Het verwachte bedrijfsresultaat voor het boekjaar zal eind 30 maart 2024 tussen de 410 miljoen pond (477 miljoen euro) en 460 miljoen pond (535 miljoen euro) liggen.

"We hebben een verdere vertraging ervaren in onze belangrijkste handelsperiode in december en we verwachten nu dat onze resultaten voor het hele jaar onder onze eerdere verwachtingen zullen uitkomen", aldus Jonathan Akeroyd, CEO van Burberry.

De CEO van Burberry laat in het rapport weten een vertraagde vraag naar luxe te zien. In de regio EMEIA (Europa, het Midden-Oosten, India en Afrika) daalde de omzet met 5 procent. In de regio Noord- en Zuid-Amerika bedroeg de daling 15 procent. Maar er is ook goed nieuws: in het derde kwartaal van 2023 zag Burberry de omzet in het Asia-Pacific-gebied stijgen met 3 procent. Burberry, aldus CEO Akeroyd, is vastbesloten om zijn omzetambitie van 4 miljard pond (4.6 miljard euro) te realiseren.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited UK. Vertaling en bewerking door Susan Zijp.