Burberry keert terug naar groei in alle productcategorieën

Het Britse luxemerk Burberry Group plc (Burberry) publiceert zijn handelsupdateover het eerste kwartaal, de dertien weken eindigend op 27 juni 2026. De retailgroep boekt een stijging van vijf procent in de detailhandelomzet tot 455 miljoen pond (535 miljoen euro), vergeleken met 433 miljoen pond in dezelfde periode van het vorige boekjaar. De vergelijkbare detailhandelverkopen groeien met vijf procent op jaarbasis.

Voor het eerst in drie jaar is er groei in alle divisies: damesmode, herenmode, accessoires en kinderkleding. De commerciële ommekeer steunt op de sterke prestaties van de kernactiviteit buitenkleding.

Burberry-directeur Joshua Schulman stelt: "Onze strategie werkt. We trekken een breed scala aan luxeklanten aan in productcategorieën, kanalen en regio's, wat mijn vertrouwen in de kansen die voor ons liggen versterkt." Schulman voegt toe dat de groep met succes momentum opbouwt via het strategische programma 'Burberry Forward'.

Regionale prestaties tonen veerkracht in Amerika en Groot-China

Op regionaal niveau groeien de vergelijkbare detailhandelverkopen in Amerika met twaalf procent, gedragen door binnenlandse marktvraag en brede klantacquisitie. Groot-China registreert een stijging van negen procent in vergelijkbare verkopen, aangedreven door lokale consumentenvraag en uitgesproken groei onder Gen Z-klanten.

De regio Azië-Pacific groeit met drie procent overall. Binnen deze zone blijft Zuid-Korea een sterke markt met elf procent groei, gedragen door zowel binnenlandse vraag als toeristische bestedingen.

Japan laat daarentegen een daling van twee procent zien, sterk beïnvloed door een afname van inkomend toerisme vanuit China. De regio Europa, Midden-Oosten, India en Afrika (EMEIA) registreert een daling van drie procent. De krimp weerspiegelt de aanhoudende impact van het conflict in het Midden-Oosten en lagere toeristische bestedingen in het algemeen. Exclusief het Midden-Oosten bedraagt de daling in de EMEIA-regio slechts één procent.

Digitale kanalen en retailproductiviteit ondersteunen de jaarverwachting

Operationele hoogtepunten in het eerste kwartaal zijn onder meer een stijging van negentien procent in nieuwe klanten voor regenkleding, aangewakkerd door de marketingcampagne 'Portraits of an Icon'. De ready-to-wear-categorie laat solide groei zien in gebreide kleding, polo's en zwemkleding, terwijl de divisie dameshandtassen succesvol terugkeert naar groei.

Het e-commerceplatform van het luxemerk houdt goed momentum vast met een groei in de dubbele cijfers (mid-teens) gedurende de dertien weken. De productiviteit in de fysieke retail verbetert door verbeterde visuele merchandising, categoriebestemmingen en clienteling-initiatieven. Aan het einde van het kwartaal heeft de groep wereldwijd 97 polo-galerijen geopend.

Het management herziet de wholesalebegeleiding voor de eerste helft van boekjaar 2027. De wholesaleomzet groeit naar verwachting met een hoog enkelvoudig cijferpercentage in de eerste helft van boekjaar 2027, na positieve reacties van retailpartners.

De totale kapitaaluitgaven voor het volledige jaar bedragen naar verwachting circa 120 miljoen pond. Het merk verwacht op jaarbasis 100 miljoen pond aan kostenbesparingen te realiseren tegen boekjaar 2027. Hiervan is al 80 miljoen pond gerealiseerd in boekjaar 2026.

De raad van bestuur bevestigt dat de algehele financiële verwachtingen voor boekjaar 2027 ongewijzigd blijven. De groep verwacht omzetgroei en margeuitbreiding in lijn met de marktverwachtingen, met oog voor de macro-economische omgeving.