Burberry meldt positief derde kwartaal dankzij 'Burberry Forward'-strategie

Burberry Group publiceert zijn handelsupdate voor het derde kwartaal over de dertien weken eindigend op 27 december 2025. Het rapport toont een terugkeer naar groei en gestage vooruitgang onder de 'Burberry Forward'-strategie.

Chief executive officer Joshua Schulman meldt dat het luxehuis een opeenvolgende verbetering in vergelijkbare omzetgroei behaalt. Ook verbetert de kwaliteit van de inkomsten in verschillende kanalen en regio's tijdens de cruciale feestperiode.

Financiële prestaties en regionale hoogtepunten

De retailomzet van de groep bereikt 665 miljoen pond (763,5 miljoen euro). Dit vertegenwoordigt een stijging van één procent tegen gerapporteerde wisselkoersen en drie procent tegen constante wisselkoersen (CER). De groei steunt op een stijging van 3 procent in vergelijkbare winkelverkopen. Dit is een significant herstel ten opzichte van de daling van 4 procent in dezelfde periode vorig jaar. Valutaschommelingen vormen een tegenwind van 2 procent. De retailruimte blijft neutraal voor de totale prestatie.

Regionaal leidt Groot-China de prestaties. Vergelijkbare winkelverkopen groeien daar 6 procent, een verdubbeling van het groeipercentage in het tweede kwartaal. Sterke lokale bestedingen en een dubbele-cijferige stijging bij Gen Z-klanten in de regio ondersteunen dit resultaat. De Azië-Pacific-regio volgt met 5 procent groei, aangedreven door een herstel van dertien procent in Zuid-Korea. In Amerika stijgt de omzet met 2 procent. De EMEIA-regio blijft vlak doordat toegenomen lokale vraag de aanhoudende daling in toeristenbestedingen compenseert.

Strategische uitvoering en productmomentum

Burberry's focus op kernerfgoedcategorieën levert resultaten op. Outerwear en sjaals boeken beide een dubbele-cijferige groei en behouden hun status als 'heldencategorieën'. Het merk ziet ook productmomentum uitbreiden naar accessoires, handtassen en ready-to-wear.

Belangrijke strategische initiatieven in het rapport zijn: implementatie van een kortere, minder diepe en discretere kortingsperiode vergeleken met het voorgaande jaar voor betere omzetkwaliteit, impactvolle 'Timeless British Luxury'-campagnes en ervaringsgerichte activaties en uitrol van 190 sjaal-bars (met een doel van 200 tegen het einde van het jaar).

Toekomstverwachting en prognose

Burberry spreekt vertrouwen uit over zijn koers bij de start van het 170e jaar. Het bedrijf verwacht dat de aangepaste bedrijfswinst voor boekjaar 2026 aansluit bij de huidige marktconsensus. Voor het volledige jaar anticipeert de groep een valutategenwind van ongeveer 50 miljoen pond op de omzet en 5 miljoen pond op de aangepaste bedrijfswinst, gebaseerd op recente wisselkoersen.

Andere financiële prognoses voor boekjaar 2026 omvatten: geannualiseerde besparingen van 80 miljoen pond, kapitaaluitgaven van ongeveer 120 miljoen pond en een daling in de mid-single-digit percentages in wholesale.

Burberry blijft gericht op het creëren van duurzame langetermijnwaarde en het verbeteren van de kwaliteit van zijn resultaten tijdens het laatste kwartaal van het boekjaar.