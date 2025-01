Burberry ziet omzet dalen in derde kwartaal maar behoudt vertrouwen in groeiplan

De retailomzet van het Britse luxemerk Burberry daalt in het derde kwartaal met 7 procent naar 659 miljoen pond (omgerekend 770 miljoen euro). Valuta-neutraal bedraagt de daling 3 procent. De vergelijkbare winkelomzet neemt af met 4 procent, een aanzienlijk betere prestatie dan de door analisten voorspelde daling van 12 procent. Ondanks de uitdagende marktomstandigheden verwacht Burberry dat de resultaten van de tweede helft van het jaar het operationele verlies van de eerste helft grotendeels compenseren.

Samenvatting De retailomzet van Burberry daalde met 7 procent in het derde kwartaal, een betere prestatie dan door analisten verwacht.

Positieve reacties op campagnes zoals ‘It’s Always Burberry Weather’ en ‘Wrapped in Burberry’ ondersteunen het strategisch plan van Burberry.

Burberry zet in op merkbekendheid, versterkte samenwerking tussen teams en strategische uitbreiding om duurzame groei te realiseren.

Positieve reacties op campagnes

Burberry CEO Joshua Schulman toont zich optimistisch over de toekomst van het merk. “We zijn bemoedigd door de positieve reacties op onze ‘It’s Always Burberry Weather’-campagne voor bovenkleding en de feestelijke ‘Wrapped in Burberry’-campagne,” zegt Schulman. Hij benadrukt dat de prestaties in kerncategorieën zoals bovenkleding en sjaals het strategisch plan van Burberry ondersteunen. “We geloven dat ons plan duurzame en winstgevende groei zal opleveren, gericht op de gebieden waar onze authenticiteit het sterkst is.”

Prestaties in verschillende regio’s

De kwartaalresultaten laten gemengde prestaties zien in de belangrijkste regio’s. Amerika groeit met 4 procent, voornamelijk door stijgende lokale bestedingen. Wereldwijd presteren Amerikaanse klanten in lijn met de regionale groei. EMEIA (Europa, Midden-Oosten, India en Afrika) noteert een omzetdaling van 2 procent, veroorzaakt door minder bestedingen van zowel lokale klanten als toeristen. De wereldwijde vraag vanuit EMEIA-klanten blijft echter stabiel. Azië-Pacific laat een daling van 9 procent zien. Het vasteland van China daalt met 7 procent, terwijl klanten uit deze regio wereldwijd stabiel blijven. In Japan stijgt de omzet met 4 procent, maar Zuid-Azië-Pacific en Zuid-Korea noteren respectievelijk dalingen van 19 procent en 12 procent.

Verbetering van merkzichtbaarheid

Burberry zet in op merkbekendheid en klantbetrokkenheid door campagnes en visuele vernieuwing in winkels. De feestdagencampagnes, inclusief vernieuwde etalages, zorgen voor een focus op bovenkleding en sjaals. Deze strategie vergroot de conversie en stimuleert de prestaties van kerncategorieën.

Daarnaast versterkt Burberry de samenwerking tussen creatieve en commerciële teams door hen samen te brengen in een gerenoveerd hoofdkantoor in Londen. Dit moet de productiviteit en innovatie verder bevorderen.

Winkelaanwezigheid wereldwijd

Aan het einde van december 2024 heeft Burberry wereldwijd 235 winkels, 143 licenties, 54 outlets en 33 franchisewinkels, exclusief pop-upwinkels. Het merk blijft inzetten op strategische uitbreiding en versterking van zijn aanwezigheid in de belangrijkste markten.

Burberry blijft ondanks economische uitdagingen vasthouden aan zijn strategische groeiplan en kijkt met vertrouwen naar de toekomst.