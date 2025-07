Burberry toont eerste tekenen van herstel in Q1

Burberry Group PLC heeft vandaag de handelsupdate voor het eerste kwartaal van boekjaar 2026 gepubliceerd, dat eindigde op 28 juni 2025. Het bedrijf ziet een verbetering van de vergelijkbare omzet en merkt dat het merk aan aantrekkingskracht wint terwijl het stevig doorbouwt aan de transformatiestrategie.

In het eerste kwartaal boekte Burberry een retailomzet van 433 miljoen pond, een daling van zes procent bij actuele wisselkoersen en twee procent bij constante koersen ten opzichte van de 458 miljoen pond in dezelfde periode vorig jaar. De vergelijkbare winkelomzet kromp met één procent, mede doordat het aantal winkels een negatieve bijdrage van één procent leverde.

Algemeen directeur Joshua Schulman reageert positief op de resultaten. Volgens hem is Burberry afgelopen jaar succesvol overgeschakeld van stabilisatie naar groei. De stijging van de vergelijkbare omzet, de sterke prestaties van de hoofdcategorieën en de stijgende aantrekkingskracht van het merk geven vertrouwen in het vervolg. Schulman ziet dat de herfstcollectie van 2025 goed ontvangen wordt door een breed luxepubliek nu deze in de winkels ligt. Hij erkent dat de externe omstandigheden lastig blijven en dat de transformatie nog in de beginfase zit, maar benadrukt dat de eerste resultaten bemoedigend zijn.

De omzet herstelt bovendien in alle kernregio’s vergeleken met het vorige kwartaal. In Europa, Midden-Oosten, India en Afrika steeg de vergelijkbare omzet met één procent, gedragen door lokale klanten. Noord- en Zuid-Amerika groeiden met vier procent dankzij nieuwe klanten. In Groot-China daalde de omzet met vijf procent, waarvan vier procent op het vasteland van China. De regio Azië-Pacific kromp vier procent, vooral door zwakke resultaten in Japan, die deels gecompenseerd werden door groei in Zuid-Korea.

Burberry kijkt vooruit met 'Burberry Forward'-initiatief

Burberry zette het afgelopen kwartaal flink in op het 'Burberry Forward'-initiatief. Zo verstevigde het merk zijn identiteit als 'Tijdloze Britse Luxe' via maandelijkse campagnes en werd de herfstcollectie herzien om een breder luxepubliek aan te spreken, met nadruk op de belangrijkste merkcodes. Winkels kregen een update in visuele merchandising om meer producten zichtbaar te maken. De pilot met de gestreepte sjaals overtreft de verwachtingen en Burberry mikt erop deze sjaals tegen het eind van het jaar in 200 winkels aan te bieden.

Online blijft het bedrijf groeien, voor het derde kwartaal op rij, dankzij een sterkere productmix, universele styling en storytelling. Intern heeft Burberry de organisatie aangepast om samenwerking en flexibiliteit te vergroten. Ook het kostenbesparingsprogramma ligt op koers, met een verwachte jaarlijkse besparing van 80 miljoen pond in boekjaar 2026.

Vooruitkijkend naar de rest van het jaar blijft Burberry inzetten op het versterken van het merk en het aanwakkeren van de vraag, cruciaal voor verdere omzetgroei. Het bedrijf verwacht dat de investeringen in de eerste helft van het jaar later hun vruchten gaan afwerpen. Tegelijkertijd werkt Burberry aan het verbeteren van de marges via vereenvoudiging, hogere productiviteit en een scherpere focus op cashflow. De directie blijft vol vertrouwen in het vermogen van het bedrijf om terug te keren naar duurzame en winstgevende groei.