BVCNL roept op tot coulance voor verlopen cadeaukaarten in coronacrisis

Consumenten die hun cadeaukaart niet kunnen verzilveren door de sluiting van winkels, horeca en bioscopen, mogen hier niet de dupe van worden. Dat roept Branchevereniging Cadeaukaarten Nederland (BVCNL) op in een persbericht. De vereniging roept op de uitgevers van cadeaukaarten coulance te tonen richting consumenten met kaarten die alleen fysiek ingewisseld kunnen worden bij gesloten locaties.

Die gewenste coulance kan er verschillend uitzien. Cadeaukaart uitgevers zullen hier veelal een eigen invulling aan moeten geven. De oproep geldt overigens niet voor webshops, aldus het persbericht: “Voor cadeaukaarten die online ingewisseld kunnen worden, is geen coulanceregeling nodig. Webshops zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Daarom ondervindt de consument bij de verzilvering van die cadeaukaarten geen hinder.”

Tijdens de coronacrisis is het aandeel digitale cadeaukaarten sterk gestegen, zo meldt BVCNL. “De meeste mensen krijgen een cadeaukaart voor hun verjaardag of als eindejaarsgeschenk van hun werkgever. Ze weten vaak goed wat zij willen en veel consumenten vragen voor deze gelegenheden om een specifieke cadeaukaart.”

De Branchevereniging Cadeaukaarten Nederland behartigt de belangen van stakeholders in de Cadeaukaart en belevenissenmarkt. De vereniging vertegenwoordigt een groot deel van de cadeaukaartenmarkt.