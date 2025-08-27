Bv’s onderbroekenmerk A-dam failliet verklaard

De bv’s A-Dam Underwear B.V. en A-dam Underwear Holding B.V. zijn failliet verklaard. Als curator in de zaak is meneer Koria aangesteld, zo is te lezen in het insolventieregister. De website van het merk is op het moment van schrijven uit de lucht.

FashionUnited heeft contact gezocht met A-dam. Dit artikel wordt mogelijk later aangevuld met verdere informatie.

Het merk is in 2015 opgericht door Job Leusink en Steven Borghouts. Het idee voor het merk ontstond toen de Leusink in ‘een paar lelijke boxershorts’ voor de neus van zijn date kwam te staan. Vervolgens richtte hij met Borghouts het merk op. Borghouts is sinds maart 2024 niet meer betrokken bij A-dam, zo is te lezen op LinkedIn. Hoewel A-dam startte als ondergoedmerk, breidde het later het assortiment uit met sokken, t-shirts, truien en zwembroeken.

Het merk was actief in Nederland, Duitsland en Frankrijk, maar zag ook potentie in Scandinavië, Oostenrijk en Zwitserland.