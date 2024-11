By-bar behaalt B Corp: Vijf vragen aan oprichter Barbara Brenninkmeijer

Nederlands modemerk By-bar heeft een B Corp certificering gekregen. Het merk ziet de certificering als ‘een nieuwe mijlpaal in de reis van het merk naar meer transparantie, verantwoordelijkheid en positieve verandering’.

Het merk heeft een B Corp score van 80.9 behaald, zo is te zien van B Corporation. Een score van minimaal 80 is vereist om het certificaat te halen en de gemiddelde score van bedrijven ligt rond de 50.9. In de mode-industrie behaalden al eerder merken zoals Patagonia (166), Fabienne Chapot (86,3) en Ganni (90,6) een certificering.

Voor het behalen van de certificering wordt er gekeken naar ‘governance, workers, community, environment, customers’. Op deze vijf gebieden krijgen bedrijven een score en die wordt gecombineerd.

Om meer te weten over de verduurzaming van By-bar vroeg FashionUnited merkoprichter Barbara Brenninkmeijer enkele schriftelijke vragen.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

By-bar-oprichter Barbara Brenninkmeijer. Credits: By-bar

By-bar heeft de B Corp certificering gekregen, maar in het persbericht wordt benadrukt dat dit niet het einde van de reis is. Wat is de volgende stap in de verduurzamingsreis van het merk?

Het is een belangrijke stap in onze duurzaamheidsmissie, maar zeker niet het eindpunt. We zijn ontzettend trots op de B Corp-certificering, want het laat zien dat we waardevolle stappen zetten op het gebied van duurzaamheid en transparantie, zowel op sociaal als milieuvlak. Maar we hebben nog veel plannen. Zo willen we ons bijvoorbeeld meer focussen op circulariteit, zorgen voor volledige transparantie in de keten , en het aandeel gecertificeerde, duurzamere materialen in elke collectie blijven vergroten. Daarnaast blijven we data verzamelen, zodat we altijd goed geïnformeerde en bewuste keuzes kunnen maken voor de toekomst.

Het persbericht noemt het gebruik van ‘meer duurzame materialen’. Aan welke materialen kunnen we dan denken en wat is voor jullie de definitie van ‘meer duurzaam’?

We hebben een Fiber Index ontwikkeld waarmee we materialen classificeren op basis van hun milieu-impact, van laag naar hoog. Voor ons zijn de “duurzamer materialen” o.a. recycled en upcycled materiaal, materialen met een officiële certificering zoals biologisch katoen of materialen die op een natuurlijke manier geverfd zijn. Recentelijk zijn we ook begonnen met het gebruik van regeneratief katoen, dat verder gaat dan biologisch katoen en daadwerkelijk bijdraagt aan het herstellen van ecosystemen. Daarnaast verwerken we gerecycled snijafval in sommige van onze denims. Ook de kwaliteit van materialen speelt een belangrijke rol bij de impact; we stellen hoge kwaliteitseisen en de materialen moeten lang meegaan. Dat zijn belangrijke kernwaarden voor By-bar.

Welke stappen onderneemt By-bar om de transparantie in de keten te vergroten?

Sinds begin 2024 werken we met Tex.tracer, een innovatief platform dat de volledige reis van onze producten inzichtelijk maakt, van grondstof tot eindproduct. Samen met onze leveranciers duiken we steeds dieper de keten in. Dit zodat we precies weten waar alles vandaan komt. Mede door de sterke relatie met onze leveranciers, met velen van hen werken we al vanaf het begin van By-bar (2008) samen, maken we waardevolle stappen.

Vanaf aankomende zomercollectie (verkrijgbaar vanaf januari/februari ’25), zijn veel van onze producten voorzien van een QR-code. Zo zorgen we voor meer transparantie, kunnen we onze klanten laten zien hoe de productreis eruitziet en hen meenemen in het verhaal achter hun kleding.

Waar moet ik aan denken bij ‘het verkleinen van de ecologische voetafdruk’?

Het verkleinen van de ecologische voetafdruk betekent voor ons het maken van bewuste keuzes die de impact op mens en milieu verminderen. We zijn ons bewust van de impact die de kledingindustrie heeft en streven ernaar deze te verkleinen door het hele bedrijf en keten heen. Dit omvat bijvoorbeeld het gebruik van duurzamere materialen, het kiezen van productiemethoden die het water- en energieverbruik minimaliseren en het optimaliseren van transportopties. Ook duurzame verpakkingen spelen een belangrijke rol in het verminderen van onze voetafdruk. Daarnaast investeren we in een project van de Climate Neutral Group, om onze uitstoot te compenseren.

Wij geloven dat een nauwe samenwerking en sterke relatie met onze leveranciers en partners hierin cruciaal zijn. Samen werken we aan ambitieuze duurzaamheidsdoelen, zijn we altijd op zoek naar verantwoorde alternatieven en streven we ernaar om telkens duurzamer te worden. Door samen te werken kunnen we positieve verandering realiseren.

By-bar produceert voor een groot gedeelte in Europa, zijn er plannen om de productie helemaal naar Europa te halen?

We hebben geen plannen om de productie helemaal naar Europa te halen. Elk land brengt namelijk unieke expertise en vakmanschap met zich mee, wat bijdraagt aan de kwaliteit van onze producten.

Momenteel wordt het grootste deel van onze collectie geproduceerd in Europa (Italië, Turkije en Portugal) en bij onze vertrouwde partners in India, met wie we al sinds het begin van By-bar een bijzondere band en sterke samenwerking hebben. Deze sterke, langdurige relaties met onze leveranciers betekenen heel veel voor ons en vormen de basis van ons succes.

Onze leveranciers in India zijn enorm gemotiveerd om zich te blijven ontwikkelen en zetten zelf ook belangrijke stappen op het gebied van duurzaamheid. Door samen te werken hopen we positieve verandering in de mode-industrie te realiseren en werken we samen aan een duurzamere toekomst.