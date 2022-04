ByBorre stelt designtool ByBorre Create open voor iedereen

Nederlands textielinnovatiebedrijf ByBorre introduceert ByBorre Create. ByBorre Create is een online design tool en is toegankelijk voor iedereen die werkt of wil werken met textiel. De design tool is staat ook in directe verbinding met circulaire breimachines, aldus het persbericht.

De design tool omvat onder andere uitgebreide kleuropties, een bibliotheek van gecureerde textiel composities, inzicht in de impact data en een ordergeschiedenis pagina. Elke stof heeft daarnaast een textiel paspoort waarin de impact, zorg en levenscyclus van de stof wordt omschreven. Hierdoor wordt de ontwerper geholpen om een bewuste keuze te maken voor de ene of andere stof.

“ByBorre Create brengt alle jaren van research en begrip van breisels samen en deelt het met ontwerpers van alle disciplines op een manier die intuïtief en makkelijk te gebruiken is,” aldus Borre Akkersdijk, de mede-oprichter en chief creative officer van ByBorre, in het persbericht. Het is nog nooit mogelijk geweest voor iedereen, waar dan ook ter wereld, om een kenmerkend gebreid textiel te maken met deze snelheid en hun eigen bedrijfs DNA.”