C&A Foundation wordt omgezet in Laudes Foundation

De Brenninkmeijer-familie, de familie achter C&A, heeft een nieuwe stichting in het leven geroepen. Het vervangt de C&A Foundation, zo blijkt uit een persbericht. De stichting wil de transitie naar een eerlijke en regeneratieve economie versnellen. De stichting heeft de naam Laudes Foundation gekregen, zo meldt de familie in een persbericht. Aan het einde van februari zal de C&A Foundation overgaan naar de Laudes Foundation.

De nieuwe organisatie zal vooral verder bouwen op het werk van de C&A Foundation, zo is te lezen in het bericht. “De afgelopen vijf jaar hebben we zoveel geleerd bij de C&A Foundation over wat nodig is om een industrie te veranderen. We bouwen netwerken en versterken partnerschappen met het doel om een blijvende en positieve verandering te hebben op het wereldwijde modesysteem. Samen met ons belangrijke initiatief Fashion for Good hebben we laten zien dat bedrijven en filantropie succesvol samen kunnen werken om de status quo te veranderen,” aldus de CEO van de Laudes Foundation, Leslie Johnston, in het bericht.

Laudes Foundation wil verandering teweegbrengen door kapitaalstromen te richten naar nieuwe business modellen en nieuwe initiatieven.