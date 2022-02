C&A gaat samenwerking aan met innovatief textielbedrijf Recover

C&A en innovatief materialenbedrijf Recover zijn een 4-jarig partnerschap aangegaan, zo blijkt uit een persbericht. Het doel van de samenwerking is om 'gerecycled katoen van hoge kwaliteit naar elk alledaags kledingstuk te brengen'.

Recover zal de vezel die het heeft ontwikkeld verwerken in de productieketen structuur van C&A, maar ook de spinners en wevers ondersteunen bij het optimaliseren van garen en stoffen. "Duurzame mode moet geen niche product zijn," aldus Aleix Busquets Gonzalez, directeur wereldwijde duurzaamheid bij C&A, in het persbericht. "Onze samenwerking met Recover is een mijlpaal op onze weg voorwaarts naar een duurzame toekomst die gekenmerkt is door kwaliteitsmode tegen toegankelijke prijzen.

Recover is een familiebedrijf dat al zeventig jaar ervaring heeft in de textielindustrie. Het bedrijf is inmiddels een toonaangevend materiaalwetenschapsbedrijf en een producent van gerecycled katoen vezel en katoen vezel blends van hoge kwaliteit en met een lage impact, aldus het persbericht.