C&A sluit denimfabriek in Duitsland

C&A's jeansfabriek in Mönchengladbach (Duitsland), ooit beschouwd als blauwdruk voor de toekomst van productie in het hart van Europa, is door de kledingretailer gesloten.

De fabriek, officieel "Factory for Innovation in Textiles" (FIT) genaamd, werd opgericht om nieuwe en duurzame productiemethoden te testen en verder te ontwikkelen. Doel was om te onderzoeken of dit productiemodel in Europa de kosten kon verlagen en tegelijkertijd het productievolume kon verhogen. Na zorgvuldige evaluatie van de resultaten heeft C&A nu besloten de FIT-fabriek te sluiten, omdat het initiatief niet voldeed aan de verwachtingen van de businesscase, bevestigde het bedrijf vrijdag op aanvraag van FashionUnited.

Tijdens een bezoek aan de fabriek in 2022 benadrukte fabrieksmanager Uwe Gansfort tegenover FashionUnited dat het geenszins om een puur showcaseproject ging. De fabriek moest juist winstgevend opereren. Op dat moment had C&A al bijna vijf miljoen euro in de fabriek geïnvesteerd. Experts hadden destijds berekend dat de fabriek met 90 medewerkers de optimale productiviteit zou moeten bereiken – gemeten aan de hand van de oppervlakte van 4.300 vierkante meter, het beschikbare aantal machines en de gedane investering.

Desondanks kon de fabriek de beoogde doelen van de kledingretailer niet bereiken. De beslissing om de FIT-fabriek nu te sluiten, is het bedrijf niet licht gevallen, verklaarde C&A. Het testen van nieuwe benaderingen blijft echter een fundamenteel onderdeel van de bedrijfsstrategie. Ook in de toekomst zal men continu nieuwe mogelijkheden onderzoeken en ernaar streven zich op alle gebieden duurzaam te verbeteren.