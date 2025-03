C&A zet herstructurering voort: 300 banen in Frankrijk bedreigd

Parijs - Het Nederlandse modemerk C&A, al meer dan 50 jaar gevestigd in Frankrijk en al enkele jaren bezig met de herstructurering van zijn winkels, heeft zojuist een nieuw project aangekondigd dat ruim 300 banen in gevaar brengt.

Het nieuwe plan voor personeelsinkrimping, dat op 14 maart aan het personeel is aangekondigd, valt slecht bij de vakbonden, met name de CGT, die in een verklaring klaagt over een geleidelijke ‘ontmanteling’ die de afgelopen jaren heeft geleid tot de schrapping van ongeveer 800 banen.

“C&A stapelt de PSE’s (plan de sauvegarde de l'emploi, oftewel sociaal plan, red.) op alsof het uitverkoop is”, aldus de vakbond. Volgens de CGT is dit het achtste sociaal plan, dat twee jaar na de sluiting in februari 2023 komt van twee iconische Parijse winkels (Rivoli en Haussmann), waardoor ‘140 werknemers op straat kwamen te staan, waarvan er 28 zijn herplaatst’, zo verklaarde Sandrine Di Mambro, centraal vakbondsafgevaardigde van de CGT, tegenover persbureau AFP.

‘Sommige collega’s hebben drie PSE’s meegemaakt’ en zijn van winkel naar winkel verplaatst, wat psychologisch heel zwaar is, benadrukt ze, waarbij ze spreekt over ‘de angst om niet te weten of er morgen weer een [nieuwe herstructurering] komt’. Zelf werkt ze al meer dan 30 jaar bij C&A en heeft ze al vele sociale plannen zien passeren, maar het plan dat op 14 maart is aangekondigd ‘is veel omvangrijker dan de andere’, aldus haar bezorgdheid. De directie liet vrijdag aan persbureau AFP weten dat het plan mogelijk ‘maximaal’ 324 mensen treft.

Om ‘het concurrentievermogen te verbeteren’ in een moeizame confectiemarkt, optimaliseert C&A het netwerk van eigen winkels en is het van plan 24 winkels te sluiten die ‘structurele problemen’ ondervinden, zo legt de directie uit. Bovendien zullen alle 57 ‘corners’ (verkooppunten in andere winkels) van het merk in Frankrijk hetzelfde lot ondergaan, ‘aangezien de samenwerking met de overnemende partijen Intermarché, Carrefour en Auchan niet kon worden verlengd’.

Ten slotte zal ook het distributiecentrum in Seine-et-Marne, evenals het personeel, worden getroffen door het herstructureringsproject, aangezien de volumes van de verkochte producten zullen afnemen. In de ‘komende weken’ zal ‘een zeer uitgebreid sociaal begeleidingsprogramma worden onderhandeld’ met de vertegenwoordigers van het personeel, met inbegrip van voorstellen tot herplaatsing en begeleidende maatregelen, aldus de directie.

‘De toekomst veiligstellen’

Dit plan is bedoeld om ‘de toekomst van het merk veilig te stellen in een Franse kledingmarkt die steeds verder achteruitgaat en waar C&A Frankrijk ondanks eerdere aanpassingen problemen ondervindt’, aldus het bedrijf, dat momenteel 100 winkels en 1.500 werknemers in Frankrijk heeft. Net als anderen probeert C&A de hevige crisis te weerstaan die de Franse confectiesector al enkele jaren teistert.

Camaïeu, Kookaï, Gap France, Don't Call me Jennyfer, André, San Marina, Minelli, Pimkie, Comptoir des Cotonniers, Princesse Tam Tam, Kaporal, IKKS... Talrijke bekende merken van de Fransen en de binnensteden zijn hier de dupe van geworden. Voor sommige merken is het fataal geweest, zoals Camaïeu in september 2022, met het ontslag van 2.100 werknemers, wat een diepe indruk heeft achtergelaten.

Deze merken hebben geleden onder een explosieve cocktail: pandemie, inflatie, stijging van de energieprijzen, grondstoffen, huurprijzen en lonen, of de concurrentie van tweedehands en, recentelijk, van ‘hyper fast fashion’. Deze ‘wegwerp’-mode met zeer lage prijzen en zeer frequent vernieuwde collecties, die via Aziatische platforms naar Europa wordt geïmporteerd en waarvan Shein het symbool is, snoept in Frankrijk elke dag meer en meer marktaandeel af.

Het destabiliseert historische merken zoals C&A, opgericht in 1841 door de broers Clemens en August, met een bedrijf in linnen en katoen (C&A Brenninkmeijer). Vandaag de dag biedt C&A goedkope kleding voor dames, heren en kinderen aan in 1.300 winkels in 17 Europese landen en biedt het werk aan 25.000 mensen.