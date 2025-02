Stuart Weitzman overgenomen door Calaris voor 105 miljoen dollar

Tapestry, Inc., het moederbedrijf van verschillende toonaangevende accessoires- en lifestylemerken, waaronder Coach en Kate Spade New York, heeft vandaag de verkoop aangekondigd van zijn merk Stuart Weitzman aan schoenenmerkengroep Caleres voor 105 miljoen dollar.

"Stuart Weitzman is een iconisch wereldwijd schoenenmerk waarvan de teams de afgelopen tien jaar hebben bijgedragen aan de passie, creativiteit en vakmanschap van onze organisatie", aldus Joanne Crevoiserat, CEO van Tapestry, Inc., in een verklaring. "Belangrijk is dat deze transactie [...] ervoor zorgt dat al onze merken zijn gepositioneerd voor succes op de lange termijn en dat we ons scherp blijven richten op onze grootste kansen voor waardecreatie."

Caleres neemt Stuart Weitzman over en breidt daarmee haar damesschoenenportfolio uit

“Bij Tapestry betekent dit dat we onze sterke positie gebruiken om Coach's leiderschap en momentum te behouden en tegelijkertijd Kate Spade nieuw leven in te blazen om duurzame organische groei en aandeelhouderswaarde te stimuleren. Tegelijkertijd zijn we blij dat we Stuart Weitzman een thuis hebben gevonden in Caleres – een ideale eigenaar om het volgende hoofdstuk van groei te begeleiden.”

Calares streeft met de overname haar doel na om haar "leiderschapspositie in damesmodeschoenen" te verstevigen, met een focus op de meer 'contemporary' stijl binnen de markt. De overname van Stuart Weitzman komt drie maanden nadat Calares, die merken als Vince, Veronica Beard en Franco Sarto bezit, Nancy Bitetto aanstelde als senior vice president van haar merken in New York om de groei van de portefeuille verder te versnellen.

Het in New York City gevestigde schoenenmerk Stuart Weitzman, opgericht in 1986, staat bekend om zijn luxe damesschoenenontwerpen. Stuart Weitzman breidde zich in de loop der jaren uit naar accessoires, handtassen en herenschoenen en werd in 2015 door Tapestry Inc. gekocht van Sycamore Partners voor 574 miljoen dollar.

"Ik bewonder Stuart Weitzman al lang voor de cruciale rol die het merk speelt in het vormgeven van de schoenenindustrie", aldus Jay Schmidt, president en CEO van Caleres, in een verklaring. "Nu we dit iconische merk in het portfolio van Caleres opnemen, zetten we ons in om de erfenis van vakmanschap, kwaliteit en pasvorm te behouden en het tegelijkertijd vooruit te helpen. De overname van Stuart Weitzman bevordert onze strategische agenda om ons merkenportfoliosegment te laten groeien met meer wereldwijd en direct-to-consumer bereik."

“Stuart Weitzman wordt een leidend merk voor Caleres en met deze combinatie zal het Brand Portfolio-segment bijna de helft van onze totale omzet genereren en meer dan de helft van onze operationele winst blijven genereren. We zullen onze bewezen, best-in-class schoenencapaciteiten benutten terwijl we categorie- en kanaalgroei nastreven. We verwachten het merk winstgevend te exploiteren na de integratie en ik kijk ernaar uit om samen te werken met zowel de Tapestry- als Stuart Weitzman-teams voor een naadloze en succesvolle overgang.”

De verkoop van Stuart Weitzman zal naar verwachting in de zomer van 2025 worden afgerond en is onderworpen aan de gebruikelijke sluitingsvoorwaarden.