Calida Group: Kleinzoon Millet wil bergsportfirma terugbrengen naar oprichtersfamilie

Calida Group heeft een bod ontvangen voor de verkoop van Millet Mountain Group. De belanghebbende partijen zijn Jean-Pierre Millet, een kleinzoon van de oprichter van Millet, en Inspiring Sport Capital, een participatiemaatschappij die gespecialiseerd is in sportinvesteringen.

De verkoop is onderworpen aan een overlegprocedure met de ondernemingsraad in Frankrijk, kondigde Calida Group vrijdag aan. Met de opbrengst van de transactie zou het Zwitserse kledingconcern zijn ambitieuze groeidoelstellingen, waarbij Calida zich concentreert op zijn kerngebieden ondergoed en lingerie met de merken Calida en Aubade , en buitenmeubilair met Lafuma Mobilier, kunnen doorzetten. Calida is voornemens overnames te doen in met name de segmenten ondergoed en lingerie.

"Met deze verkoop voeren we de strategie die we hebben aangekondigd consequent uit. Bovendien zijn we bijzonder verheugd dat we het bedrijf kunnen overdragen aan een vertegenwoordiger van de stichtende familie Millet," aldus Hans-Kristian Hoejsgaard, voorzitter van de Raad van Bestuur van Calida Group.

Millet Mountain Group behaalde in 2020 een omzet van 78,2 miljoen Zwitserse frank (ongeveer 75,2 miljoen euro) en had ongeveer 750 mensen in dienst. De transactie zal naar verwachting in het tweede kwartaal van 2022 worden afgerond. De partijen zijn overeengekomen geen details over de transactie bekend te maken.

"Ik ben verheugd om grootaandeelhouder te worden van Millet Mountain Group in samenwerking met Inspiring Sport Capital ter gelegenheid van de 100e verjaardag van het merk en bijna 50 jaar na het vertrek uit de familie," zei Jean-Pierre Millet. "Onder leiding van Romain Millet, die sinds 2020 CEO is, zullen we gezamenlijk de ontwikkeling van Millet en Lafuma aansturen, twee iconische merken op het gebied van mountain en outdoor."

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.DE, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.