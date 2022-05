Calida Group neemt Amerikaans lingeriemerk Cosabella over

Het Zwitserse Calida Group neemt voor 80 miljoen US dollar (7,6 miljoen euro) het Amerikaanse lingeriemerk Cosabella over, zo blijkt uit een persbericht van Calida Group. Naast Cosabella vallen ook lingeriemerken Calida, Aubade en Erlich Textil onder de groep.

Het lingeriemerk Cosabella werd in 1983 opgericht in Miami in de Verenigde Staten. Wel wordt de lingerie ontworpen vanuit een filosofie die aansluit op een Italiaans erfgoed, zo staat er in het persbericht vermeldt: ‘’Met zijn Italiaanse erfgoed heeft Cosabella een nog grotendeels onbenut potentieel op de Europese markt, dat zal worden geactiveerd met behulp van de voordelige marktpositie van de Calida Group in de regio.’’

Ook wordt genoemd dat de gelegenheid aanleiding zal zijn om meer focus te leggen op de Amerikaanse markt bij andere merken uit het portfolio van de groep: ‘’Bovendien creëert deze overname een ideale uitgangspositie voor de Amerikaanse markttoetreding voor de merken Calida en Aubade.’’

Cosabella genereerde in 2021 een omzet van 29 miljoen US dollar (27,6 miljoen euro) in de Verenigde Staten. In de afgelopen vijf jaar bereikte het merk een gemiddelde jaarlijkse omzetgroei van 22 procent.